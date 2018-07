Domač zrezek ima manj antibiotikov kot uvožen

Ljubljana - Pri nas se v živinoreji uporabi razmeroma malo antibiotikov, s 26 miligrami na kilogram žive živali se uvrščamo na peto mesto med članicami EU, poraba pa se še zmanjšuje. Vendar to ne pomeni, da smo povsem varni pred ostanki antibiotikov v mesu ali večkratno odpornimi bakterijami, ki jih meso lahko vsebuje, saj ga veliko uvozimo iz držav, ki porabijo bistveno več antibiotikov. Nemčija, iz katere uvozimo veliko svinjine, v prireji mesa uporabi skoraj štirikrat več antibiotikov kot naši rejci. Avstrija, od koder uvozimo največ mesa, jih porabi dvakrat toliko, Italija, druga največja uvoznica, celo 12-krat več. ...

