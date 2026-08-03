Še lani vse stavili na državno družbo Dovos, zdaj jo ukinjamo

V trenutku, ko Evropa zaradi vojne v Ukrajini išče dodatne zmogljivosti za proizvodnjo streliva, Hrvaška napoveduje 900-milijonsko naložbo v tovarno nabojev različnih kalibrov, Slovenija pa hkrati ukinja državno družbo Dovos in pristojnosti seli na ministrstvo za obrambo. Odločitev je pomembna ne le politično, temveč predvsem gospodarsko, saj bo program ReArm Europe do leta 2030 sprostil okoli 800 milijard evrov za obrambne projekte, na katere ciljajo tudi številna slovenska podjetja. Hrvaška z Beretto in novo tovarno v Obrovcu počne to, kar si EU želi, slovenska podjetja pa bodo svojo priložnost za preboj na tuje trge morala iskati skozi naročila Slovenske vojske, ki lahko delujejo kot ključna izvozna referenca. Kaj za obrambo in varnost Slovenije pomeni zaprtje Dovosa?