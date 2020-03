Domači tekstilci združujejo moči pri šivanju mask

V Kometu manjkajo šivilje s Hrvaške »Čakamo na material, potem bomo takoj začeli šivati,« je včeraj povedal Igor Banovec, direktor podjetja Komet Metlika, ki računa, da bodo začeli zaščitne maske izdelovati danes. Podjetje, v katerem šivajo žensko perilo in se ukvarjajo z dodelavnimi posli, ima 85 zaposlenih.



Toda zaradi ukrepa Hrvaške – zapore meje – imajo zelo velik izpad v proizvodnji. Manjka 34 šivilj, ki se vozijo na delo s Hrvaške, kar predstavlja 65-odstotni izpad proizvodnje. »Nimamo pa drugih odsotnosti, recimo zaradi bolniških ali varstva otrok,« še pravi Igor Banovec, ki dodaja, da med zaposlenimi ni žensk z majhnimi otroki in da je tudi zavedanje, da se mora proizvodnja v sedanjih razmerah nadaljevati, visoko. S. F.

– Večja slovenska tekstilna podjetja in tudi manjše obrtniške delavnice združujejo moči ter se zaradi potreb na trgu usmerjajo v proizvodnjo zaščitnih mask za zaščito pred koronavirusom . V podjetju Prevent & Deloza s sedežem v Celju in proizvodnjo v Murski Soboti so začeli izdelovati pralne maske, ki ščitijo pred virusi in bakterijami. Po njihovih krojih so to storili tudi v Boxmarku.»Proizvod je v celoti razvit in izdelan v Sloveniji, kjer pri proizvodnji pomaga več znanih tekstilcev, ki so za to priložnost združili svoje zmogljivosti,« je na spletni strani podjetja zapisal direktor Prevent & Deloza. To so maske, ki vzdržijo do petdeset pranj pri višjih temperaturah. Izdelane so iz materialov, ki imajo certifikat za zagotavljanje preprečevanja kapljične okužbe ter ščitijo pred virusi in bakterijami.»V podjetju predvidevamo, da bomo v prihodnjih petih tednih proizvedli najmanj 300.000 zaščitnih mask, pripravljamo pa se že na povečanje kapacitet v primeru večjega povpraševanja,« je napovedal Marolt.»V petek smo že dobili material in ob koncu tedna pripravili vse potrebno za proizvodnjo. Od jutri bomo na dan lahko sešili okoli deset tisoč mask in jih prednostno dostavili najprej v bolnišnice, zdravstvene domove in domove za starejše. Naši sodelavci so za zdaj vsi zdravi. Na delovnih mestih skrbno izvajamo zaščitne ukrepe,« je povedala, pomočnica direktorja podjetja, ki je vodilni proizvajalec osebne varovalne opreme v Sloveniji.Po njihovem kroju bodo pralno zaščitno masko izdelovali v njihovi hčerinski družbi KOR Tekstil v Murski Soboti ter v podjetju Moda Mi & lan iz Gornjih Petrovcev in v kidričevskem Boxmarku. Z drugimi, manjšimi podjetji se o šivanju mask še dogovarjajo. Direktor podjetja Moda Mi & lanje povedal, da želijo v teh razmerah pomagati, zato bodo pri izdelavi zaščitnih mask angažirali od 70 do 80 šivilj. Proizvodnje še niso vzpostavili, se pa na to pripravljajo.Že včeraj je 132 šivilj začelo proizvodnjo zaščitnih mask v podjetju Boxmark. Direktor podjetjaje napovedal, da jih bodo sešili od pet do osem tisoč na dan. Materiala imajo dovolj in tudi sodelavcev. »Zelo sem bil presenečen nad njihovim odzivom. Nikogar nismo silili, naj pride delat. Vprašali smo jih, ali bi to storili,« je povedal Trobiš. Ob prihodu na delo so si šivilje najprej morale zaščitne maske sešiti zase. V Boxmarku preostala proizvodnja ta čas ne stoji. Večina zaposlenih je na čakanju, dvesto pa jih je konec februarja prejelo odpovedi.Zaščitne maske že uporabljajo v slovenjgraški bolnišnici. Direktor Janez Lavre: »Maske so kot navadne kirurške maske, za delo s pacienti so povsem uporabne. Menjati jih je treba na dve uri, njihova prednost pa je, da so pralne in za večkratno uporabo. Lepo se priležejo obrazu, materiala pa sta bombaž in poliester. Mehkoba ščiti tudi kožo obraza.«