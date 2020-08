Domačih gostov julija dvakrat več kot tujih

Med tujci največ Nemcev

Polovico slabši obisk

Ljubljana – V turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji je bilo julija bistveno več prenočitev kot v prejšnjih mesecih letos. Prenočitev domačih turistov je bilo skoraj 1,4 milijona, tujih pa nekaj več kot 670.000. Za razliko od preteklih let so tako prevladovali domači gostje, ki so ustvarili kar dve tretjini prenočitev.Statistični podatki kažejo, da v turistične nastanitvene obrate julija prispelo skoraj dvakrat več domačih turistov kot v enakem obdobju lani, tujih pa je bilo zaradi koronavirusa pričakovano manj. Julija je bilo 403.000 prihodov domačih turistov, kar je 176 odstotkov več kot v enakem mesecu lani, prihodov tujih gostov je bilo 249.000, kar je dve tretjini manj kot julija 2019.Od tujih turistov so julija največ oziroma tretjino prenočitev pri nas ustvarili turisti iz Nemčije, sledili Nizozemci in Avstrijci (oboji po 9 odstotkov), Čehi in Madžari.Največ oziroma dobra tretjina turističnih prenočitev je bila julija zabeležena v nastanitvenih obratih v gorskih občinah - 35 odstotkov, z 29 odstotki so sledile obmorske občine in s petino zdraviliške občine.Domači turisti so največkrat prenočili v občinah Piran, Izola, Kranjska Gora, Bohinj in Brežice. To se delno sklada s seznamom občin, kjer je bilo porabljenih največ turističnih bonov. Po podatkih Fursa so prebivalci Slovenije do nedelje porabili za 69,8 milijona evrov turističnih bonov, kar je komaj slaba petina celotne izdane vrednosti.Od začetka januarja do konca julija 2020 je bilo v Sloveniji zabeleženih skoraj 1,6 milijona prihodov turistov, kar je pol manj kot v enakem obdobju lani in skoraj 4,6 milijona njihovih prenočitev, kar je prav tako pol manj kot lani. Domači turisti so od začetka januarja do konca julija ustvarili 5 odstotkov manj prihodov in 2 odstotka več prenočitev kot v enakem obdobju lani, tuji turisti pa 71 odstotkov manj prihodov in 68 odstotkov manj prenočitev.