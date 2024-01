Domačim bankam smo bolj zvesti kot partnerju

V nadaljevanju preberite:

Kako pa bi odgovorili na vprašanje, koliko denarja hranimo pregovorno varčni Slovenci na bankah? »Mini raziskava« družbe Vezovišek je pokazala, da kar 26 milijard evrov. Če bi vse te »slovenske« milijarde prelili v stotake, bi zrasel stolp, desetkrat višji od Triglava. Ali kot pravijo avtorji raziskave: »Slovenci ostajamo zvesti varčevanju na banki.« Po njihovem naša zvestoba bankam močno presega celo našo zvestobo v zakonu. Po zvestobi bankam smo Slovenci svojevrsten fenomen, pravijo v družbi Vezovišek, kjer so raziskali tudi, zakaj je tako. Od kod trmasta konservativnost v našem narodu, ko trčimo ob ravnanje z denarjem? »Zgodovinsko gledano smo narod, ki ima raje korenine globoko zasajene v domači zemlji, še posebej ko gre za hrambo našega težko prisluženega denarja,« ugotavljajo avtorji raziskave v prepričanju, da zgodovina, kultura in običaji slovenskega naroda nezavedno usmerjajo tudi naše finančne odločitve. Novemu se odpiramo počasi in previdno, pa še to le, če to novo ne ogroža naše tradicionalne varnosti, dodajajo. In na tej točki se znova srečamo s stereotipi – tokrat naroda, katerega nezaupljivost in strah sta njegova »narodna noša«, domača bančna okenca pa »varen pristan, ki mu vladajo znani obrazci in prijazni obrazi«.