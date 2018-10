Domanjko bi v Maribor preselil ministrstvo za kmetijstvo

Maribor – Igor Domanjko je kandidat Liste novinarja Bojana Požarja za mariborskega župana. Je doktor veterinarske medicine, zaposlen v nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano v Mariboru, sebe pa je na včerajšnji predstavitvi slikovito opisal kot »strokovnjaka za zatiranje golazni«.





Bojan Požar je na začetku leta, ko je prevzel in preimenoval Listo za Maribor, kot županskega kandidata napovedal »znanega gospodarstvenika, ki ga pozna večina meščanov«, vendar je zdaj očitno nastala menjava pri izbiri, kar je priznal tudi Požar sam. Po njegovih besedah so se za lastnega kandidata odločili, ker ne vidijo pri tistih, ki so napovedali svojo kandidaturo, nikogar, ki bi ga bilo smiselno podpreti, predvsem pa si po njegovem mnenju podpore ne zaslužita sedanji in bivši župan Andrej Fištravec in Franc Kangler.



Domanjko je napovedal, da si bo v primeru zmage prizadeval za prenos ministrstva za kmetijstvo, sedeža urada za Slovence v zamejstvu in po svetu ter sedeža Holdinga Slovenskih elektrarn iz Ljubljane v Maribor. Prav tako bi po njegovem mnenju morale imeti v Mariboru sedež vsaj tri vladne agencije, predvsem pa se bo treba zavzeti za to, da v mestu še naprej ostaneta sedeža Pošte Slovenije in Zavarovalnice Sava. Prazne nepremičnine oziroma lokale, ki so v lasti občine bi oddal podjetnikom za simbolični en evro mesečne najemnine za dobo dveh let. O morebitnem potencialnem migrantskem centru pa je dejal, da takšnega projekta brez soglasja lokalne skupnosti ni mogoče izvesti.



Kandidatov iz dneva v dan več



Med večjimi strankami do zdaj svojega kandidata še niso predstavili v SD in SMC – v prvi so vse glasnejši pozivi, naj se za ta položaj spet poteguje Boris Sovič, v drugi pa se omenja predsednika lokalnega odbora Damirja Orehovca – in tudi v SDS Zvone Zinrajh, sicer predsednik njihovega mariborskega odbora, še ni dokončno potrjen. Kot je dejal včeraj, sploh še ni dal soglasja za kandidaturo, informacije o domnevnem sporu med lokalnim odborom in centralo v Ljubljani, kjer naj bi zagovarjali podporo Francu Kanglerju, so po njegovih besedah povsem neosnovane. »Vse tri opcije, torej bodisi samostojni kandidat SDS, podpora drugemu kandidatu ali abstinenca, so še vedno v igri,« je dejal Zinrajh ter pri tem dejal, da so lokalni odbori pri svojih potezah avtonomni. Dokončno odločitev bodo sprejeli na konferenci članstva mariborskega odbora 10. oktobra.



Po nekaterih do zdaj izvedenih anketah nekaterih medijev – večina je bila sicer izvedena od hoc in na nereprezentativnem vzorcu – uživata največ podpore pri meščanih Franc Kangler in Andrej Fištravec. Vendar bo konkurenca velika, glede na nekatere napovedi bi se do izteka roka za vložitev kandidatur na volilnih lističih lahko znašlo okoli petnajst pretendentov za župansko funkcijo. Med zadnjimi so svojo kandidaturo napovedali tudi Matic Matjašič, predsednik stranke Lista mladih, ki je bila ustanovljena pred dvema tednoma, aktivist Aleksander Kamenik in predsednik Stranke mladih Igor Jurišič. Številni ne kandidirajo s podporo strank, temveč zbirajo podpise volivcev; nekdanja podžupanja Melita Petelin jih je že zbrala dovolj, Lidija Divjak Mirnik je menda blizu zahtevani številki, župan Andrej Fištravec pa podatkov ne želi razkriti.