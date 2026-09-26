V 24 urah nenavaden porast registracij domen.si, kaj je v ozadju?

Slovenska spletna končnica .si je nenadoma pritegnila izjemno pozornost tudi zunaj naših meja, poročajo Slovenske novice. Pri Domenci so uporabnike opozorili, da je Register.si v enem 24-urnem obdobju zabeležil več kot 4000 registracij domen.si, medtem ko se jih običajno v celem mesecu registrira približno 2500. Za nenaden naval je poskrbelo novo mednarodno zanimanje za kratico SI. Na nenavadno dogajanje je v sporočilu svojim uporabnikom opozorila Domenca, slovenski ponudnik registracije domen in spletnega gostovanja. Domenca je blagovna znamka podjetja Webtasy, ki se predstavlja kot akreditirani registrar domen, torej kot eden od ponudnikov, prek katerih lahko uporabniki registrirajo domeno.si. Da se na slovenskem domenskem prostoru dogaja nekaj neobičajnega, kažejo tudi podatki ...