Dominika Švarc Pipan in Nina Zidar Klemenčič tarči istega agenta Black Cuba

Danes dopoldne se je sestal sekretariat Sveta za nacionalno varnost (SNAV), ki ga vodi državni sekretar za nacionalno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk. Sekretariat SNAV se je seznanil s poročilom Sove v primeru Black Cube, ki ga je prisotnim predstavil direktor Slovenske-varnostno obveščevalne službe (Sova) Joško Kadivnik.

Po naših informacijah je isti agent Black Cuba opravil pogovor z bivšo pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan na Dunaju in z odvetnico Nino Zidar Klemenčič v Londonu.

Po doslej znanih podatkih so se predstavniki podjetja Black Cube v zadnjega pol leta v Sloveniji zadrževali štirikrat. Za obisk v decembru 2025 je bilo ugotovljeno, da so predstavniki Black Cuba ob odhodu iz hotela in med prevozom na letališče Brnik opravili daljši postanek na Trstenjakovi ulici v Ljubljani, torej na sedežu stranke SDS. Potniki so bili trije predstavniki podjetja Black Cube, je potrdil Volk.