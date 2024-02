Dominika Švarc Pipan: Srečno, Slovenija

Državni zbor se je seznanil z odstopom Dominike Švarc Pipan s funkcije ministrice za pravosodje. Pred tem pa je – kot je sama povedala – premieru Robertu Golobu predala izčrpno poročilo, ki nedvoumno kaže, da je v ozadju posla z nakupom Litijske skrbno načrtovano delovanje dobro organizirane peščice državnih in političnih uradnikov: zavestno zavajanje, prirejanje postopkov, dokumentacije in kadrovskih struktur odgovornih služb sekretariata ministrstva za pravosodje.

Ministrica za pravosodje se je v zadnjih tednih ukvarjala s preiskovanjem ozadja nakupa spornega objekta na Litijski in ta je po njenih besedah jasno pokazala tudi, da je prihajalo v postopku tudi do nepooblaščenih zunanjih vplivov in prevar.

»Na Nacionalni preiskovalni urad smo že posredovali več kot tisoč strani relevantne dokumentacije, in še nekaj potencialnega dokaznega materiala jih čaka na Župančičevi. Verjamem in pričakujem, da bodo organi pregona skrbno preiskali tudi sume kaznivih dejanj,« je povedala ob odstopu.

Afera je močno načela podporo druge največje koalicijske stranke. Kot smo v Delu poročali v ponedeljek, SD na političnem barometru ni še nikoli od leta 2005 dosegala tako nizkega rezultata.

Zaradi očitkov, da se je funkcije oklepala, se otepala objektivne odgovornosti ter odrekala poslušnost tistim, ki so jo »postavili«, je poudarila, da je želela po najboljših močeh in v okviru svojih pristojnosti – odkriti, in razkriti obrise netransparentne pajčevine spornih političnih, poslovnih in kadrovskih praks, ki omogočajo vdore parcialnih interesov in sistemske korupcije v državni aparat. »Da preprečim zakrivanje sledi. In da presekam udobje tistih, ki računajo na to, da ljudje hitro pozabljajo ter da se da ozadja afer prikriti s tihimi odhodi ministrov, tovrstne prakse pa se nemoteno nadaljujejo. Nikoli nisem zanikala objektivne politične odgovornosti, zato prostovoljno odstopam z mesta ministrice za pravosodje. A zgolj moj odhod z mesta ministrice ne bo rešil bistva ne te zgodbe in ne drugih podobnih – zato si tudi sama želim, tako kot javnost, da se razjasnijo vse podrobnosti in vloge vseh akterjev, da zadeva dobi pravičen in zakonit epilog,« je dejala.

Po njeno sistemska korupcija ni nekaj, kar se zgodi slučajno, po načelu »priložnost dela tatu«. »Kot rakavo tkivo se razrašča v vse pore družbe in države, skozi čas, pogosto komaj opazno, a vendarle vztrajno,« je dejala in navedla, da seveda iskreno obžaluje, da je sama zaradi prevelike zaupljivosti, te laži in prevare spregledala.

Medtem ko kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) že preiskujejo ozadje posla z Litijsko, ki je odnesla ministrico za pravosodje, državnega sekretarja Igorja Šoltesa, glavnega tajnika SD Klemna Žiberta, so na policiji za Delo povedali, da bodo po naših razkritjih preverili tudi javno naročilo digitalizacije notarskih storitev, in sicer zaradi suma uradno pregonljivega kaznivega dejanja.

Funkcija ministrice je Švarc Pipanovi prenehala, bo pa tekoče posle opravljala do imenovanja novega pravosodnega ministra, njeno poročilo o ugotovljenih nepravilnostih na Litijski pa naj bi bilo javno prihodnji teden.