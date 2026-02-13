»Domorodcev« na tiktoku se ne da nagovarjati s klasično predvolilno kampanjo

Politične stranke pred bližajočimi se parlamentarnimi volitvami povečujejo svojo prisotnost predvsem na facebooku, instagramu in v različnih podkastih. Moči družbenih omrežij vsaj glede na njihove odgovore nobena stranka ne podcenjuje – lep primer je nedavni neslavni poskus prevzema profila ugaslega podjetja in združitev z obstoječim profilom stranke.

Marsikatera stranka omrežja izkorišča za odpiranje lažnih profilov oziroma širjenje dezinformacij, s katerimi poskuša vplivati na javno mnenje. Čeprav tradicionalni mediji v boj z družbenimi omrežji niso odšli prostovoljno in na lastno pobudo, bi se novinarji in medijske hiše še posebej pred vsakokratnimi volitvami morali zavedati svoje vloge. Na volilno udeležbo se torej da skromno vplivati, na izbiro kandidata pa zelo težko. Tudi študij o tem, koliko in ali sploh vplivneži in podkasti »zvabijo« na volišča, ni.