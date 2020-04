Domovi starejših ključno bojišče proti koronavirusu

Nujna so navodila

Delo Iz Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah je trenutno pet stanovalcev hospitaliziranih v Splošni bolnišnici Celje. Šest stanovalcev je umrlo. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Sreča

Šmarje pri Jelšah – V domovih za starejše je bilo po zadnjih podatkih 130 potrjenih okužb z novim koronavirusom pri stanovalcih in 30 okužb zaposlenih. Najhuje je v Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah. Manj kot 14 dni po ugotovljeni prvi okužbi je po zadnjih podatkih okuženih 60 stanovalcev in 13 zaposlenih. V domu so upoštevali vsa navodila pristojnih, a število okuženih se kljub temu povečuje. Jelko Kacin je včeraj dejal, da bodo za vsak dom za starejše posebej razmišljali o rešitvah razselitve stanovalcev, in dodal: »Primer Šmarja pri Jelšah je pokazal, kaj se zgodi, če tega ne naredimo.«»Pojavlja se podoben problem, kot smo ga pred tedni spremljali na križarki, ki je bila parkirana ob japonski obali . Domovi za starejše so institucije, kjer je veliko ljudi, relativno malo prostora, nekateri so odvisni od nege, zato se okužba zelo lahko prenaša. Hkrati je to populacija, ki je najdovzetnejša za posledice okužbe,« je dejal direktor univerzitetne klinike Golnik. Dodal je, da je omejitev širjenja okužb v domovih za starejše zelo pomembna. »V tej populaciji, ki ima pridružene številne bolezni, starost, je tudi smrtnost največja. Bojimo se, da bi mikroepidemije po domovih za starejše, ki jih je okoli 115, povsem zapolnile naš zdravstveni sistem, torej bolnišnice. V tem primeru bi se srečevali z nepotrebnimi žrtvami in veliko obolevnostjo. Tu je trenutno bojišče, kjer se bije bitka s koronavirusom v Sloveniji. Od tega je odvisno tudi to, kako bo epidemija potekala.«Veliko povečanje števila okuženih stanovalcev so včeraj potrdili v domu starejših v Ljutomeru, kjer jih je zdaj 16. V Metliki imajo po zadnjih podatkih 37 okuženih, število se povečuje, a počasneje kot v Šmarju pri Jelšah . Tam so se večkrat pogovarjali, da bi zdrave stanovalce preselili, a se stroka ni strinjala. Na vprašanje, ali je bila to napaka, je vladni govorecodgovoril, da bodo za vsak posamezni dom starejših pripravili poseben ukrep: »Ukrepi, ki so bili izvedeni v Metliki, so pokazali, da je pravočasna razselitev najučinkovitejši pristop k reševanju tega izziva. In prav primer Šmarja pri Jelšah je kaže, kaj se zgodi, če tega ne naredimo. Za vsak poseben primer bo pripravljena posebna, drugačna ureditev.«V šmarskem domu so ves čas sodelovali z NIJZ in zdravstvenim osebjem, navodila so se spreminjala glede na nove podatke, je povedala direktorica: »Upoštevali smo vsa navodila, ki so prihajala sproti. Konkretnejša navodila s posameznimi točkami so prišla konec prejšnjega tedna, nekatera pa včeraj. Odsvetovano je bilo tudi, da bi stanovalce selili.«Kmalu po prvih okužbah so v šmarskem domu vzeli brise vsem zaposlenim, testirali so jih le 23 – tiste, ki so bili v stiku z obolelo osebo. Zakaj ne vseh, nam z NIJZ niso odgovorili. Je pa Rozman dejal, da testirati vse, ni smiselno: »Tudi če je nekdo trenutno negativen, ni nobenega jamstva, da zvečer ali naslednji dan ne bo pozitiven. Testirali bomo tiste, ki že kažejo prve znake okužbe.«Zaposlenim v šmarskem domu pomagajo zaposleni Medical centra Rogaška, ZD Šmarje, ZD Šentjur in prostovoljka. Kljub temu so v šmarskem domu na robu zmogljivosti, skrb za zaposlene, ki jim omogočajo tudi pogovor s psihologi, je ob obisku pohvalil minister: »Psihosocialne stiske se krepijo, zato ta možnost zelo pomaga marsikateremu zaposlenemu, da se teh stisk razbremeni. Razmere v domu so resne, osebje se jih močno trudi obvladovati, za kar se jim iskreno zahvaljujem.«Hkrati kot v Šmarju so tudi v štorskem Domu Lipa odkrili prvi primer okužene zaposlene. Do včeraj novega primera, ne med zaposlenimi ne med stanovalci, niso odkrili. Direktoricapoudarja, da to še nič ne pomeni: »Dobro poznam kolege v Šmarju in vem, da zelo dobro delajo. Vsi se bojimo dobiti ta precej neznani virus v dom, ker ga je zelo težko obvladati, imamo zelo dovzetno populacijo. Zato je morda bolje uveljaviti najstrožje možne ukrepe. Mi se pripravljamo na situacijo, za katero upam, da je nikoli ne bo. Zdi se namreč, da je treba imeti tudi malo sreče.«