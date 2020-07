Domovi za starejše čakajo finančno injekcijo in kadre

Ljubljana – Čeprav novi koronavirus z vse večjo vztrajnostjo trka na vrata domov starejših občanov, tam obljubljene finančne injekcije za kadrovske okrepitve še niso dočakali. Nasprotno. Že pri povračilih stroškov kriznih dodatkov, ki so nastali zaradi prvega vala, so zamude.Za financiranje dodatnih kadrov v socialnovarstvenih zavodih v javni mreži je vlada v četrtem protikoronskem zakonu zagotovila 31 milijonov evrov. Kaj si od tega zneska obetajo v domovih starejših občanov (DSO)?Direktorji, s katerimi smo govorili, odgovarjajo, da še nič, saj odredba, ki bo podrobneje predpisala metodologijo ocenjevanja potreb, pogoje in ...