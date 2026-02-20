  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Donald Trump, roboti in Žiga Debeljak

    Pismo urednika Delo.si: ko pride do ločitve, štejejo evri, ne zaobljube, tudi v Sloveniji so aktualne predporočne pogodbe.
    Ameriški predsednik Donald Trump vodi Odbor za mir, s katerim želi zagotoviti blagostanje tudi v Gazi. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
    Galerija
    Ameriški predsednik Donald Trump vodi Odbor za mir, s katerim želi zagotoviti blagostanje tudi v Gazi. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
    Jernej Suhadolnik
    20. 2. 2026 | 19:01
    20. 2. 2026 | 19:13
    7:29
    A+A-

    Spoštovani bralke in bralci, če želite vedeti, kaj je zaznamovalo teden in kaj je vredno prebrati do konca tedna, preberite današnje pismo iz uredništva Dela, v katerem ne manjka priporočil naših najboljših avtorjev. Na petkovo pismo se lahko naročite tudi tu in ga prejmite prej kot drugi.

    Slovence prinesli okrog za 40 milijonov evrov

    Spletne prevare niso preteklost. Slovenci smo lani spletnim »borznim posrednikom«, lažnim dostavljavcem in klicem z vzhodnjaškim naglasom podarili 40 milijonov evrov. Rekordno leto za spletne goljufe, ki obljubijo zlato, poberejo še »davek«, »provizijo« in za konec izpraznijo račun – medtem ko vi gledate zatemnjen zaslon. Ozadje zgodbe preverite na tej povezavi.

    So prihodnost človeštva roboti? Kitajska je desetletja dušila rojstva, zdaj jo prazne zibke tepejo po žepu. Rekordno nizka rodnost, milijoni manj prebivalcev, sanje o tehnološki velesili visijo na nitki. Tovarne, domovi za ostarele, igrišča (na fotografiji) – povsod roboti. Če ljudi ni, jih nadomestiš z jeklom in algoritmi. Na tej povezavi preverite, kako deluje demografija po kitajsko in kje na svetu je nameščenih največ robotov.

    Humanoidni roboti igrajo nogomet v Pekingu. FOTO: Tingshu Wang/Reuters
    Humanoidni roboti igrajo nogomet v Pekingu. FOTO: Tingshu Wang/Reuters

    Res štejejo le evri, in ne zaobljube?

    Pri tedniku Nedelo so zaznali še en trend. Ljubezen je morda slepa, notar pa ne. Od leta 2019 si sto do 150 slovenskih parov letno pred izrečenim »da« raje razdeli premoženje kot rože. Romantika gor ali dol – ko pride do ločitve, štejejo evri, ne zaobljube. V času, ko je zakon tudi poslovni projekt, je očitno lažje podpisati pogodbo kot verjeti v pravljico. Ozadje zgodbe preverite na tej povezavi. In še: kaj o tem menijo Nedelovi komentatorji iz rubrike Nedelovih sedem? Preverite tu.

    FOTO: Delo
    FOTO: Delo

    Celoten svet pa je zaznal ustanovitev Odbora za mir pod vodstvom ZDA. Ameriški predsednik Donald Trump je v Washingtonu skupaj s podporniki projekta odprl »Odbor za mir« in zanj namenil deset milijard dolarjev – kot pravi, ni nič cenejšega od miru. Gazo bodo predvidoma spremenili v bližnjevzhodno riviero, mir pa v poslovni model z investicijami. Ozadje zgodbe na tej povezavi.

    Delnice različnih prehrambenih restavracij. FOTO: Delo
    Delnice različnih prehrambenih restavracij. FOTO: Delo

    Onstran Atlantika nimajo izziva le z odborom za mir: če si Amerika ne more več privoščiti burgerja, ima težavo. Hitra hrana, zatočišče delavskega razreda, je postala luksuz: 14 dolarjev za kosilo in še doplačilo za omako. Revnejši ostajajo doma, premožnejši polnijo restavracije. Stroški dela in govedine letijo v nebo, delnice padajo. Ko se maje McDonald’s, se maje mit o poceni ameriškem snu. Ozadje zgodbe na tej povezavi.

    SDH tudi v nakup borze in ladjarja?

    Ustvarjalni so tudi pri Sobotni prilogi, ki je ta teden vsebinsko izjemno bogata. To bo mogoče preveriti ob nakupu sobotnega Dela, že danes pa lahko na tej povezavi preberete intervju s predsednikom uprave SDH Žigo Debeljakom. V zadnjih treh letih je zagotovil lastniku 1,5 milijarde evrov dividend, kako kaže v prihodnje? Njegov odgovor na tej povezavi, kakor tudi razmišljanje o Petrolu, družbah TEŠ in Dovos, naložbah v turizem in nakupu Ljubljanske borze. Bo SDH kupil tudi ladjarja? Vsi odgovori Žige Debeljaka na tej povezavi.

    Mladi brez dostopa do instagrama in tiktoka?

    Teden je zaznamovala tudi uradna napoved slovenske vlade, da bo omejila dostop do družbenih omrežij mlajšim od 15 let. Otroci še nimajo vozniškega, imajo pa neomejen dostop do algoritmov. Psihiatri opozarjajo: več zaslonov, manj koncentracije, več tesnobe, več samopoškodb. Starši izgubljajo bitko, tehnološki velikani služijo, čakalne vrste rastejo.

    Tudi slovenska vlada želi mlade obvarovati pred uporabo družbenih omrežij. FOTO: Hollie Adams/Reuters
    Tudi slovenska vlada želi mlade obvarovati pred uporabo družbenih omrežij. FOTO: Hollie Adams/Reuters

    Za katera socialna omrežja gre? Odgovor najdete na tej povezavi. Paradoks? Najstnikom vzemi telefon – in odrezal jih boš od sveta, v katerem dejansko živijo. Ob omejitvah je namreč nujna tudi gradnja odnosov, piše Tomica Šuljić. Podrobnosti na tej povezavi.

    Ste vedeli naslednje? Podjetij, ki imajo gradbeništvo registrirano kot glavno dejavnost, je pri nas že več kot 25.100. Kar 95 odstotkov jih zaposluje največ devet oseb. V panogi dela že skoraj 80.000 ljudi, kar jo uvršča na peto mesto, pri tem pa še 3000 delovnih mest ni zasedenih. Preverite na tej povezavi.

    VIDEO: Statistično je bil mrtev, v resnici živ

    V bogati ponudbi Delovih video vsebin vam predlagam ogled treh podkastov, ki žanjejo pozornost Slovencev. Sedem ur pod plazom – statistično že mrtev, v resnici živ. Patrik Jagunić je preživel nemogoče, medtem ko so reševalci že iskali njegovo truplo. Janez Toni razkriva drugo plat: kdaj reševati in kdaj obrniti hrbet, da ne umre še kdo. Z njima se je pogovarjala Manca Čampa Pavlin, video si oglejte na tej povezavi.

    Manca Čampa Pavlin in njena gosta Janez Toni in Patrik Jagunić. FOTO: Marko Feist
    Manca Čampa Pavlin in njena gosta Janez Toni in Patrik Jagunić. FOTO: Marko Feist

    Mar volitve res ne pritegnejo zanimanja mladih? O tem smo se pogovarjali s predsednikoma podmladkov največjih parlamentarnih strank. Uroš Esih je zaslišal Niko Podakar, predsednico podmladka Svoboda Mladi, in Luko Simoniča, vodjo Slovenske demokratske mladine (SDM). Koliko članov imata podmladka in kako se financirata? Odgovor na tej povezavi.

    Stranke pa pozivajo svoje volivce na volitve, ki bodo konec marca določile nadaljnjo pot Slovenije. Prvo soočenje na RTV Slovenija ni bili spektakularno, manjkala sta Janez Janša in Jernej Vrtovec, lahko povzamemo komentar soočenja, ki smo ga posneli v našem studiu. Oglejte si ga na tej povezavi.

    Vprašanje tedna

    Tokrat vam zastavljamo kar dve vprašanji. Kaj so individualni naložbeni računi, komu so namenjeni in zakaj se nam splača varčevati preko njih? V INR se je poglobil naš analitik Karel Lipnik, njegove odgovore preverite na tej povezavi.

    In drugo, koliko bodo znašali stroški letošnjih olimpijskih iger? Neposredno v Italiji jih je preveril naš poročevalec Siniša Uroševič, njegove ugotovitve preverite na tej povezavi. Na petkovo pismo se lahko naročite tudi tu in ga prejmite prej kot drugi.

    Volitve 2026

    Komentar prvega soočenja: Razprava brez Janše je izgubila ostrino

    Manjkala sta Janša in Vrtovec, izstopal Logar, razprava pa presenetljivo umirjena in brez ostrih dvobojev.
    20. 2. 2026 | 11:34
    Preberite več
    Premium
    Predvolilno soočenje na RTV Slovenija

    Lažna normalnost na TV: kaj je razkrila odsotnost SDS in NSi? (VIDEO)

    Uvodno predvolilno soočenje predsednikov parlamentarnih strank brez Janeza Janše in NSi je prineslo medel uvod v kampanjo in ustvarilo vtis lažne normalnosti.
    Uroš Esih 20. 2. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Global

    Kaj upad na področju hitre hrane pove o ameriškem gospodarstvu

    Restavracije zvišujejo cene, da bi izravnale vse večje stroške dela in sestavin. Stranke z nižjimi dohodki pa prihajajo vse redkeje.
    20. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Izredno stanje: na območju Elektra Maribor brez elektrike več kot 34.000 odjemalcev

    Veliko težkega snega je danes padlo na območjih Štajerske, Pomurje in Koroške. Nastajajo snegolomi in izpadi elektrike, odprava nastale škode pa bo terjala več dni.
    20. 2. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Bodite med prvimi

    V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

    Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
    Promo Delo 19. 2. 2026 | 15:37
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

    Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

    Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Premium
    Sobotna priloga
    Volitve

    Krogec, ki odgovarja na ključno vprašanje

    Čez mesec dni bomo odgovarjali, kakšno prihodnost hočemo. Na vprašanje se splača odgovoriti.
    Ali Žerdin 20. 2. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    PU Kranj

    Minister zaradi lažnega policista na Brniku nad PU Kranj odredil izredni nadzor

    Ali se je moški tudi samostojno izdajal za policista in koliko časa je to počel, za zdaj ni znano.
    20. 2. 2026 | 19:52
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju s Petrom Prevcem

    Peter Prevc: Predazzo? Nad tem res nisem bil najbolj navdušen

    Nekdanji skakalni as Peter Prevc o olimpijskih igrah v Italiji, podvigih svoje sestre in brata, vzdušju v Predazzu, spominih na tamkajšnje nordijsko SP 2013 ...
    S prizorišča:Miha Šimnovec 20. 2. 2026 | 19:51
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Milano

    Kanadčani so prvi finalisti olimpijskega hokejskega turnirja

    Kanadski hokejisti so v prvi polfinalni tekmi na OI v Milanu premagali Fince in se uvrstili v finale. Drugi polfinale med Slovaško in ZDA.
    20. 2. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Padec števila turistov v ZDA: Trumpova politika jih žene drugam

    Posebej opazen je padec obiskovalcev iz Kanade, ki pozimi tradicionalno množično romajo na Florido.
    20. 2. 2026 | 19:38
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

    Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako operacija dioptrije spremeni življenje

    Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pred prvo kavo na terasi

    Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Vredno branja

    Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

    Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
    Preberite več
    Vredno branja

    Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

    Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Vredno branja

    Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
    Preberite več
    TUJI TRGI

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
    Preberite več
    Vredno branja

    Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

    Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
    Preberite več

