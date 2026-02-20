Donald Trump, roboti in Žiga Debeljak

Spoštovani bralke in bralci, če želite vedeti, kaj je zaznamovalo teden in kaj je vredno prebrati do konca tedna, preberite današnje pismo iz uredništva Dela, v katerem ne manjka priporočil naših najboljših avtorjev. Na petkovo pismo se lahko naročite tudi tu in ga prejmite prej kot drugi.

Slovence prinesli okrog za 40 milijonov evrov

Spletne prevare niso preteklost. Slovenci smo lani spletnim »borznim posrednikom«, lažnim dostavljavcem in klicem z vzhodnjaškim naglasom podarili 40 milijonov evrov. Rekordno leto za spletne goljufe, ki obljubijo zlato, poberejo še »davek«, »provizijo« in za konec izpraznijo račun – medtem ko vi gledate zatemnjen zaslon. Ozadje zgodbe preverite na tej povezavi.

So prihodnost človeštva roboti? Kitajska je desetletja dušila rojstva, zdaj jo prazne zibke tepejo po žepu. Rekordno nizka rodnost, milijoni manj prebivalcev, sanje o tehnološki velesili visijo na nitki. Tovarne, domovi za ostarele, igrišča (na fotografiji) – povsod roboti. Če ljudi ni, jih nadomestiš z jeklom in algoritmi. Na tej povezavi preverite, kako deluje demografija po kitajsko in kje na svetu je nameščenih največ robotov.

Res štejejo le evri, in ne zaobljube?

Pri tedniku Nedelo so zaznali še en trend. Ljubezen je morda slepa, notar pa ne. Od leta 2019 si sto do 150 slovenskih parov letno pred izrečenim »da« raje razdeli premoženje kot rože. Romantika gor ali dol – ko pride do ločitve, štejejo evri, ne zaobljube. V času, ko je zakon tudi poslovni projekt, je očitno lažje podpisati pogodbo kot verjeti v pravljico. Ozadje zgodbe preverite na tej povezavi. In še: kaj o tem menijo Nedelovi komentatorji iz rubrike Nedelovih sedem? Preverite tu.

Celoten svet pa je zaznal ustanovitev Odbora za mir pod vodstvom ZDA. Ameriški predsednik Donald Trump je v Washingtonu skupaj s podporniki projekta odprl »Odbor za mir« in zanj namenil deset milijard dolarjev – kot pravi, ni nič cenejšega od miru. Gazo bodo predvidoma spremenili v bližnjevzhodno riviero, mir pa v poslovni model z investicijami. Ozadje zgodbe na tej povezavi.

Onstran Atlantika nimajo izziva le z odborom za mir: če si Amerika ne more več privoščiti burgerja, ima težavo. Hitra hrana, zatočišče delavskega razreda, je postala luksuz: 14 dolarjev za kosilo in še doplačilo za omako. Revnejši ostajajo doma, premožnejši polnijo restavracije. Stroški dela in govedine letijo v nebo, delnice padajo. Ko se maje McDonald’s, se maje mit o poceni ameriškem snu. Ozadje zgodbe na tej povezavi.

SDH tudi v nakup borze in ladjarja?

Ustvarjalni so tudi pri Sobotni prilogi, ki je ta teden vsebinsko izjemno bogata. To bo mogoče preveriti ob nakupu sobotnega Dela, že danes pa lahko na tej povezavi preberete intervju s predsednikom uprave SDH Žigo Debeljakom. V zadnjih treh letih je zagotovil lastniku 1,5 milijarde evrov dividend, kako kaže v prihodnje? Njegov odgovor na tej povezavi, kakor tudi razmišljanje o Petrolu, družbah TEŠ in Dovos, naložbah v turizem in nakupu Ljubljanske borze. Bo SDH kupil tudi ladjarja? Vsi odgovori Žige Debeljaka na tej povezavi.

Mladi brez dostopa do instagrama in tiktoka?

Teden je zaznamovala tudi uradna napoved slovenske vlade, da bo omejila dostop do družbenih omrežij mlajšim od 15 let. Otroci še nimajo vozniškega, imajo pa neomejen dostop do algoritmov. Psihiatri opozarjajo: več zaslonov, manj koncentracije, več tesnobe, več samopoškodb. Starši izgubljajo bitko, tehnološki velikani služijo, čakalne vrste rastejo.

Za katera socialna omrežja gre? Odgovor najdete na tej povezavi. Paradoks? Najstnikom vzemi telefon – in odrezal jih boš od sveta, v katerem dejansko živijo. Ob omejitvah je namreč nujna tudi gradnja odnosov, piše Tomica Šuljić. Podrobnosti na tej povezavi.

Ste vedeli naslednje? Podjetij, ki imajo gradbeništvo registrirano kot glavno dejavnost, je pri nas že več kot 25.100. Kar 95 odstotkov jih zaposluje največ devet oseb. V panogi dela že skoraj 80.000 ljudi, kar jo uvršča na peto mesto, pri tem pa še 3000 delovnih mest ni zasedenih. Preverite na tej povezavi.

VIDEO: Statistično je bil mrtev, v resnici živ

V bogati ponudbi Delovih video vsebin vam predlagam ogled treh podkastov, ki žanjejo pozornost Slovencev. Sedem ur pod plazom – statistično že mrtev, v resnici živ. Patrik Jagunić je preživel nemogoče, medtem ko so reševalci že iskali njegovo truplo. Janez Toni razkriva drugo plat: kdaj reševati in kdaj obrniti hrbet, da ne umre še kdo. Z njima se je pogovarjala Manca Čampa Pavlin, video si oglejte na tej povezavi.

Mar volitve res ne pritegnejo zanimanja mladih? O tem smo se pogovarjali s predsednikoma podmladkov največjih parlamentarnih strank. Uroš Esih je zaslišal Niko Podakar, predsednico podmladka Svoboda Mladi, in Luko Simoniča, vodjo Slovenske demokratske mladine (SDM). Koliko članov imata podmladka in kako se financirata? Odgovor na tej povezavi.

Stranke pa pozivajo svoje volivce na volitve, ki bodo konec marca določile nadaljnjo pot Slovenije. Prvo soočenje na RTV Slovenija ni bili spektakularno, manjkala sta Janez Janša in Jernej Vrtovec, lahko povzamemo komentar soočenja, ki smo ga posneli v našem studiu. Oglejte si ga na tej povezavi.

Vprašanje tedna

Tokrat vam zastavljamo kar dve vprašanji. Kaj so individualni naložbeni računi, komu so namenjeni in zakaj se nam splača varčevati preko njih? V INR se je poglobil naš analitik Karel Lipnik, njegove odgovore preverite na tej povezavi.

In drugo, koliko bodo znašali stroški letošnjih olimpijskih iger? Neposredno v Italiji jih je preveril naš poročevalec Siniša Uroševič, njegove ugotovitve preverite na tej povezavi. Na petkovo pismo se lahko naročite tudi tu in ga prejmite prej kot drugi.