FOTO:»Donava je bila tako čista, da smo jo lahko pili«

Iskat jo grem z avtomobilom, nato pa ga pustiva na obrežju Donave in se naprej odpraviva peš, da mi razkaže svoj rojstni kraj Zemun. Marica Mihajlović, 81-letna ekonomistka, ki je nekoč obračunavala milijonske posle jugoslovanskega gradbeništva po svetu, je prinesla s seboj veliko zbirko starih razglednic Zemuna, nekatere so stare sto petdeset let ali še več. Ko se usedeva v zgodovinski ambient trdnjave Gardoš, ki so jo zgradili Madžari v obdobju Avstro-Ogrske nad najstarejšim delom mesta, kjer se nama odpre pogled na neskončno vojvodinsko ravnico in proti nekoč turškemu Beogradu, je pravi čas, da pogledava v preteklost. ...