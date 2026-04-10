Dončić v novem letalu, cene goriv in dividenda Petrola navzgor

Spoštovani bralke in bralci, naj vam najprej zastavim vprašanje za 16 milijard evrov: kdo bo sestavil naslednjo slovensko vlado? Odgovor naj bi bil znan prej, kot se zdi, dogajanje v državnem zboru neposredno spremljamo tudi mi, preverite lahko na tej povezavi. Če želite pismo iz uredništva Delo.si prejemati že prej v svoj e-poštni nabiralnik, se lahko brezplačno prijavite tu.

O imenu predsednika vlade lahko ugibamo, o smeri gibanja cen pogonskih goriv na žalost ne. Cene goriv v Sloveniji dosegajo rekorde: dizel je najdražji doslej, bencin mu sledi. Razlog so višje borzne cene nafte, povezane z napetostmi na Bližnjem vzhodu, ki omejujejo ponudbo. Kratkoročno ne pričakujte spremembe, sporoča naš analitik Karel Lipnik. Preverite na tej povezavi.

Tudi če bi želel, vam ta teden ne morem prizanesti z vse bolj znamenito Hormuško ožino. Njeno zaprtje je razkrilo, kako krhek je prehranski sistem: dražji energenti in gnojila zvišujejo stroške kmetijstva po svetu. Tudi v Sloveniji pričakujte spremembe, opozarja Maja Prijatelj Videmšek. Najbolj se bodo podražili meso, žita in izdelki z uvoženimi surovinami, več na tej povezavi.

Višja cena goriv ne spreminjajo načrtov vodstva lige NBA. Luka Dončić in drugi zvezdniki globalne košarke so dolgo potovali v zastarelih letalih. Liga po 40 letih opušča boeinge in uvaja sodobne airbuse, ki prinašajo udobje in manj utrujenosti. V ospredje prihajajo zdravje, učinkovitost in standardi, primerljivi z življenjem milijarderjev. Več na tej povezavi.

Luka Dončić FOTO: Instagram

Bogata ni le liga NBA, pač pa tudi vsebina sobotne priloge. Aljaž Vrabec je govoril s kirurgom iz Libanona, ki ga je osupnil s svojim pričevanjem. Mohamed Ziara opisuje sistematično uničenje civilne infrastrukture, pacienti umirajo brez pomoči. Medtem ko svet razpravlja o cenah nafte, ljudje v Bejrutu in okolici izgubljajo domove, dostojanstvo in življenja. Obširen intervju na tej povezavi.

Tudi ustvarjalci Nedela so močno zavihali rokave. Govorili so z odlično judoistko Kajo Kajzer. Pred EP v Tbilisiju ostaja samozavestna: mesto je ni navdušilo, a ima nanj lepe spomine – posebej na hrano. V novi kategoriji do 63 kg se počuti bolje in manj trpi pri hujšanju. Njen glavni cilj je SP v sosednjem Azerbajdžanu, prej jo čaka nekaj še večjega – poroka. Zgodba že danes na tej povezavi.

Kaja Kajzer FOTO: Miha Šimnovec

Lepota je morda minljiva, tudi Audrey Hepburn je morda le mit. Biografija njenega sina razbija bleščavo: namesto svetnice pokaže žensko, zaznamovano z vojno, dvomi in slabimi izbirami. Hollywood jo je povzdignil, ona mu nikoli ni pripadala. Njena največja provokacija? Da je postala ikona prav zato, ker ni igrala ikone. Zanimivo zgodbo najdete na tej povezavi.

Svileno ruto je rada nosila modna ikona Audrey Hepburn in tudi zaradi nje je ta dodatek postal večen. FOTO: Instagram

Video tedna? Priročniki za samopomoč v Sloveniji niso več obrobje, temveč biznis – in ideologija. Po besedah Mance Grgić Renko založbe zavestno potiskajo v ospredje knjige, ki posamezniku prodajajo iluzijo, da lahko vse reši sam. Rezultat? Atomizirana družba, kjer je sreča osebni projekt, ne družbeni problem. Oddajo vodi Beti Burger, oglejte si jo na tej povezavi.

Pet vprašanj tedna

1) Veste, kako po novem izgleda Zemlja iz vesolja? Najnovejše posnetke preverite na tej povezavi, in si zagotovite odgovor na vprašanje, ali se ob luninih menah res spreminja tudi les.

2) Kaj najdete v članku z naslovom Zadnja kolesarska norost Tadeja Pogačarja? Preverite na tej povezavi.

3) Kdo je skrivnostna soproga Viktorja Orbana? Njen portret izpod peresa Tanje Jaklič na tej povezavi.

4) Podjetje Petrol je razkrilo višino letošnje dividende, Vesna Južna ni zadovoljna. Zakaj? Preverite tu.

