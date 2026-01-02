Dončićeve solze in »solze sreče« ob izplačani obvezni božičnici

Za novinarkami in novinarji medijske hiše Delo je pestro leto. Rezultat našega prizadevnega dela so bile tudi številne odmevne zgodbe, ki smo jih delili z bralci spletne strani in časopisa.

Kdo služi z odstrelom medveda?

Rjavi medved je v Sloveniji zavarovana vrsta, za katere velja prepoved lova, je pisala novinarka Maja Prijatelj Videmšek. Ne glede na to ministrstvo za naravne vire že dve desetletji izdaja dovoljenja za odstrel na podlagi izjeme v zakonodaji, ki odstrel dovoljuje, če s preventivnimi ukrepi ni mogoče preprečiti »resne škode in zagotavljanja zdravja in varnosti ljudi«.

Postavlja se vprašanje etičnosti odstrela, ki posameznih medvedov ne obravnava kot najbolj karizmatičnih prebivalcev naših gozdov in čutečih bitij, ampak zgolj kot številko v populaciji.

Konec preteklega leta sprejet Šutarjev zakon je prinesel tudi nekaj določb, s katerimi naj bi država zagotovila več podpore mladoletnim materam. V slovenskih porodnišnicah je leta 2024 rodilo nekaj manj kot 30 mladoletnic, tri so bile celo mlajše od 15 let.

A ni mogoče spregledati, da smo se o tem, da je treba nekaj storiti, da bodo otroci hodili v šolo in da deklice ne bodo rojevale, pogovarjali že pred več kot 25 leti, je pisala novinarka Barbara Hočevar. Zato se samo po sebi ponuja vprašanje, zakaj se ni nič premaknilo.

Brutalna realnost kapitalizma

Zakaj stroka v menjavah igralcev, kakršno so izvedli Mavericksi in Lakersi, vidi razčlovečenje ljudi, se je spraševal Nedelov novinar Lucijan Zalokar. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je Dallas februarja namreč čez noč in ne na svojo željo zamenjal za Los Angeles, od Mavericksov se je preselil k Lakersom, v nasprotno smer pa je šel Anthony Davis.

To je bila ena od najbolj šokantnih športnih potez zadnjega desetletja, o kateri se je govorilo in pisalo še mesece. Luka Dončić ni skrival presenečenja nad tem, da se mu je Dallas po šestih letih in pol odrekel. Tudi slovenski navijači so bili šokirani.

Ukinitev čakanja na upokojitev

»Ker se je vlada obvezne božičnice spomnila tik pred koncem leta, so nekateri delodajalci dejansko v stiski, saj te obveznosti niso načrtovali, ponekod pa je to le priročni izgovor za zlorabo,« je novinarka gospodarske redakcije Maja Grgič pisala ob koncu leta v kolumni za Sobotno prilogo. Božičnica je sicer zaposlovala tako splošno kot strokovno javnost v celotni drugi polovici lanskega leta.

Novinarka Sobotne priloge Vesna Milek se je jeseni mudila v Palestini. «Džip se trese po makadamski cesti med hribi Masafer Jate, južnega dela Zahodnega brega, kjer so posejane vasi palestinskih kmetov, ki tam živijo, gojijo oljke in redijo ovce. To je njihova edina zemlja. Sonce je visoko. Nekaj je v tej grčasti kamniti pokrajini, lahko bi bil najlepši, najbolj idiličen in spokojen kraj na zemlji. Pa ni,« je zapisala v reportaži.

Pogovarjala se je tudi s palestinskima ustvarjalcema. Njuni posnetki so osnova za dokumentarni film, ki je prejel oskarja. Basel Adra in Hamdan Balal sta od otroštva priča napadom na miroljubne prebivalce v Masafer Jati, podobam vojske in bagrom, ki rušijo domove njunih sovaščanov, številnim aretacijam aktivistom, pretepom, ubojem in uničevanju oljk, ki za kmetovalce pomenijo življenje.

Patricija Maličev pa se je pogovarjala z Janisom Varufakisom, ekonomistom, nekdanjim grškim finančnim ministrom, obenem pa nekakšnim sodobnim trubadurjem politične resnice, ki je v najtežjih letih svoje dežele stopil v samo srce evropskega stroja in tam videl preveč, da bi še kdaj utihnil.

Ženska za uteho FOTO: Anja Intihar

Svet je lani praznoval 80. obletnico konca druge svetovne vojne. Novinarka Anja Intihar je za Nedelo poročala iz Južne Koreje, in sicer je obiskala muzej vojne in človekovih pravic žensk v središču Seula. V muzeju predstavljajo zgodbe o do 200.000 korejskih deklicah in ženskah, ki so jih japonski vojaki med letoma 1932 in 1945 zapirali v taborišča, kjer so jih imeli za »ženske za uteho«. Prisilili so jih, da so delale v bordelih, ki jih je vodila japonska cesarska vojska. Najmlajša je imela 11, najstarejša pa 19 let.

Z nekaterimi ženskami so vojaki ravnali kot z živalmi, jih mučili, zabadali in nenehno posiljevali. Mnoge niso preživele. Japonska vlada za dejanja vojakov nikoli ni prevzela polne odgovornosti, poročilo Združenih narodov pa je ženske, ki so jih pred in med drugo svetovno vojno ugrabljali z njihovih domov ali so jih v taborišča zvabili pod pretvezo dela in zaslužka, označilo za vojne spolne sužnje.

Poročali smo tudi o tem, kako visoki so zneski izdelave evropske zdravstvene kartice ter nacionalne zdravstvene kartice. Prva velja zgolj eno leto, druga pa deset let. Na leto je izdanih okrog 200.000 kartic, stroški zanje znašajo dober milijon evrov. O predvolilnem festivalu evropskih političnih strank je pisal Uroš Esih. Evropska poslanka Romana Tomc (SDS) je lani jeseni namreč napovedala, da bo na začetku prihodnjega leta na njeno povabilo Slovenijo obiskalo celotno predsedstvo Evropske ljudske stranke.

Novinarka Špela Kuralt že dolgo časa pokriva (tudi) šolstvo. Mednarodne raziskave kažejo padec bralne pismenosti pri slovenskih otrocih. V učnem načrtu je okoli 60 odstotkov vsebine jezika in 40 odstotkov književnosti, je pisala za Sobotno prilogo. Današnje generacije učencev preživijo največ časa pred ekrani in vse manj berejo, kar negativno vpliva na (ne)razumevanje prebranega.

Novinar in namestnik urednika Sobotne priloge Aljaž Vrabec se je poleti pogovarjal s fotografom Paolom Pellegrinom. Ta se je nekaj dni mudil v Ljubljani. V svoji bogati karieri je videl vse, in to večkrat. Na odprtju razstave v Ljubljani so v vrsti za njegov podpis stali številni stanovski kolegi. Vse je bilo jasno, je zapisal novinar.

Če kdo, so ravno poklicni fotografi vedeli, kdo je prispel v Ljubljano. Paolo Pellegrin je član priznane agencije Magnum Photos in prejemnik enajstih nagrad World Press Photo.

Kitajska – ZDA in bitka za slovenščino

Kdo bi zmagal, če bi se začela vojna med Kitajsko in Ameriko, se je v članku, objavljenem tik po veliki paradi v Pekingu, spraševala nekdanja Delova dopisnica iz Kitajske Zorana Baković. Simulacije kažejo, da bi bila ta vojna izjemno draga za obe strani, z izgubami, ki bi šle v več deset tisoč vojakov in z ogromno škodo za ves svet.

»Razlika med parado v Washingtonu in spektaklom v Pekingu je ta, da je bil ameriški defile namenjen domači javnosti, medtem ko je kitajska predstava sicer nagovarjala tudi svojo nacijo, a je bila namenjena predvsem preostalemu svetu,« je zapisala Zorana Baković.

Kitajski predsednik Xi Jinping na paradi 3. septembra lani. FOTO: Tingshu Wang/Reuters

Da medtem ko se svet oborožuje, v Sloveniji izgubljamo bitko za naš lastni jezik, je pisala Nina Gostiša. Pri Inštitutu Frana Ramovša ZRC SAZU so kritični do izvajanja nadzora nad kršitvami. Večjezičnost je sicer dobrodošla, a ne na račun materinščine, so opozorili. Problematika jezikovne krajine je sicer dvojna, za tržni inšpektorat pa ena od najmanj prioritetnih.

»Turisti ob prihodu v tuje kraje pričakujejo vtis, da so prišli v tujino, ne v generičen mednarodni kraj. Najprej želijo slišati slovenščino, ne angleščine,« je dejal jezikoslovec Kozma Ahačič.