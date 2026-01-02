  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Dončićeve solze in »solze sreče« ob izplačani obvezni božičnici

    Leto 2024 so zaznamovali med drugimi napoved božičnice, prestop Luke Dončića, obletnica konca druge svetovne vojne in priprava na parlamentarne volitve.
    Prestop Luke Dončića v Los Angelese je šokiral športno javnost. FOTO: Kirby Lee Images via Reuters
    Galerija
    Prestop Luke Dončića v Los Angelese je šokiral športno javnost. FOTO: Kirby Lee Images via Reuters
    R. I.
    2. 1. 2026 | 06:00
    8:36
    A+A-

    Za novinarkami in novinarji medijske hiše Delo je pestro leto. Rezultat našega prizadevnega dela so bile tudi številne odmevne zgodbe, ki smo jih delili z bralci spletne strani in časopisa. 

    Kdo služi z odstrelom medveda?

    Rjavi medved je v Sloveniji zavarovana vrsta, za katere velja prepoved lova, je pisala novinarka Maja Prijatelj Videmšek. Ne glede na to ministrstvo za naravne vire že dve desetletji izdaja dovoljenja za odstrel na podlagi izjeme v zakonodaji, ki odstrel dovoljuje, če s preventivnimi ukrepi ni mogoče preprečiti »resne škode in zagotavljanja zdravja in varnosti ljudi«. 

    Postavlja se vprašanje etičnosti odstrela, ki posameznih medvedov ne obravnava kot najbolj karizmatičnih prebivalcev naših gozdov in čutečih bitij, ampak zgolj kot številko v populaciji.

    image_alt
    Otroške poroke niso folklora: Deklice so najnižje v hierarhiji

    Konec preteklega leta sprejet Šutarjev zakon je prinesel tudi nekaj določb, s katerimi naj bi država zagotovila več podpore mladoletnim materam. V slovenskih porodnišnicah je leta 2024 rodilo nekaj manj kot 30 mladoletnic, tri so bile celo mlajše od 15 let.

    A ni mogoče spregledati, da smo se o tem, da je treba nekaj storiti, da bodo otroci hodili v šolo in da deklice ne bodo rojevale, pogovarjali že pred več kot 25 leti, je pisala novinarka Barbara Hočevar. Zato se samo po sebi ponuja vprašanje, zakaj se ni nič premaknilo.

    image_alt
    Lani pri nas 103 mladoletne nosečnosti, prakse porodnišnic pa različne

    Brutalna realnost kapitalizma

    Zakaj stroka v menjavah igralcev, kakršno so izvedli Mavericksi in Lakersi, vidi razčlovečenje ljudi, se je spraševal Nedelov novinar Lucijan Zalokar. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je Dallas februarja namreč čez noč in ne na svojo željo zamenjal za Los Angeles, od Mavericksov se je preselil k Lakersom, v nasprotno smer pa je šel Anthony Davis.

    To je bila ena od najbolj šokantnih športnih potez zadnjega desetletja, o kateri se je govorilo in pisalo še mesece. Luka Dončić ni skrival presenečenja nad tem, da se mu je Dallas po šestih letih in pol odrekel. Tudi slovenski navijači so bili šokirani. 

    image_alt
    Brutalna realnost kapitalizma: Od arhitekta Tótha do Luke Dončića

    Ukinitev čakanja na upokojitev

    »Ker se je vlada obvezne božičnice spomnila tik pred koncem leta, so nekateri delodajalci dejansko v stiski, saj te obveznosti niso načrtovali, ponekod pa je to le priročni izgovor za zlorabo,« je novinarka gospodarske redakcije Maja Grgič pisala ob koncu leta v kolumni za Sobotno prilogo. Božičnica je sicer zaposlovala tako splošno kot strokovno javnost v celotni drugi polovici lanskega leta. 

    image_alt
    Ukinili bi dveletno čakanje na upokojitev na zavodu

    Novinarka Sobotne priloge Vesna Milek se je jeseni mudila v Palestini. «Džip se trese po makadamski cesti med hribi Masafer Jate, južnega dela Zahodnega brega, kjer so posejane vasi palestinskih kmetov, ki tam živijo, gojijo oljke in redijo ovce. To je njihova edina zemlja. Sonce je visoko. Nekaj je v tej grčasti kamniti pokrajini, lahko bi bil najlepši, najbolj idiličen in spokojen kraj na zemlji. Pa ni,« je zapisala v reportaži.

    Pogovarjala se je tudi s palestinskima ustvarjalcema. Njuni posnetki so osnova za dokumentarni film, ki je prejel oskarja. Basel Adra in Hamdan Balal sta od otroštva priča napadom na miroljubne prebivalce v Masafer Jati, podobam vojske in bagrom, ki rušijo domove njunih sovaščanov, številnim aretacijam aktivistom, pretepom, ubojem in uničevanju oljk, ki za kmetovalce pomenijo življenje.

    image_alt
    Reportaža iz Palestine: Hočejo, da obupamo. A nimamo kam.

    Patricija Maličev pa se je pogovarjala z Janisom Varufakisom, ekonomistom, nekdanjim grškim finančnim ministrom, obenem pa nekakšnim sodobnim trubadurjem politične resnice, ki je v najtežjih letih svoje dežele stopil v samo srce evropskega stroja in tam videl preveč, da bi še kdaj utihnil.

    Ženska za uteho FOTO: Anja Intihar
    Ženska za uteho FOTO: Anja Intihar

    Svet je lani praznoval 80. obletnico konca druge svetovne vojne. Novinarka Anja Intihar je za Nedelo poročala iz Južne Koreje, in sicer je obiskala muzej vojne in človekovih pravic žensk v središču Seula. V muzeju predstavljajo zgodbe o do 200.000 korejskih deklicah in ženskah, ki so jih japonski vojaki med letoma 1932 in 1945 zapirali v taborišča, kjer so jih imeli za »ženske za uteho«. Prisilili so jih, da so delale v bordelih, ki jih je vodila japonska cesarska vojska. Najmlajša je imela 11, najstarejša pa 19 let.

    Z nekaterimi ženskami so vojaki ravnali kot z živalmi, jih mučili, zabadali in nenehno posiljevali. Mnoge niso preživele. Japonska vlada za dejanja vojakov nikoli ni prevzela polne odgovornosti, poročilo Združenih narodov pa je ženske, ki so jih pred in med drugo svetovno vojno ugrabljali z njihovih domov ali so jih v taborišča zvabili pod pretvezo dela in zaslužka, označilo za vojne spolne sužnje. 

    image_alt
    »Ženske za uteho« – najhujša in najbolj sramotna zgodba od vseh

    Poročali smo tudi o tem, kako visoki so zneski izdelave evropske zdravstvene kartice ter nacionalne zdravstvene kartice. Prva velja zgolj eno leto, druga pa deset let. Na leto je izdanih okrog 200.000 kartic, stroški zanje znašajo dober milijon evrov. O predvolilnem festivalu evropskih političnih strank je pisal Uroš Esih. Evropska poslanka Romana Tomc (SDS) je lani jeseni namreč napovedala, da bo na začetku prihodnjega leta na njeno povabilo Slovenijo obiskalo celotno predsedstvo Evropske ljudske stranke. 

    Novinarka Špela Kuralt že dolgo časa pokriva (tudi) šolstvo. Mednarodne raziskave kažejo padec bralne pismenosti pri slovenskih otrocih. V učnem načrtu je okoli 60 odstotkov vsebine jezika in 40 odstotkov književnosti, je pisala za Sobotno prilogo. Današnje generacije učencev preživijo največ časa pred ekrani in vse manj berejo, kar negativno vpliva na (ne)razumevanje prebranega.

    image_alt
    Hrvaški otroci imajo boljšo bralno pismenost kot naši. Kaj počno bolje?

    Novinar in namestnik urednika Sobotne priloge Aljaž Vrabec se je poleti pogovarjal s fotografom Paolom Pellegrinom. Ta se je nekaj dni mudil v Ljubljani. V svoji bogati karieri je videl vse, in to večkrat. Na odprtju razstave v Ljubljani so v vrsti za njegov podpis stali številni stanovski kolegi. Vse je bilo jasno, je zapisal novinar.

    Če kdo, so ravno poklicni fotografi vedeli, kdo je prispel v Ljubljano. Paolo Pellegrin je član priznane agencije Magnum Photos in prejemnik enajstih nagrad World Press Photo.

    image_alt
    Populizem, podnebne spremembe, umetna inteligenca. To je recept za katastrofo

    Kitajska – ZDA in bitka za slovenščino

    Kdo bi zmagal, če bi se začela vojna med Kitajsko in Ameriko, se je v članku, objavljenem tik po veliki paradi v Pekingu, spraševala nekdanja Delova dopisnica iz Kitajske Zorana Baković. Simulacije kažejo, da bi bila ta vojna izjemno draga za obe strani, z izgubami, ki bi šle v več deset tisoč vojakov in z ogromno škodo za ves svet.

    »Razlika med parado v Washingtonu in spektaklom v Pekingu je ta, da je bil ameriški defile namenjen domači javnosti, medtem ko je kitajska predstava sicer nagovarjala tudi svojo nacijo, a je bila namenjena predvsem preostalemu svetu,« je zapisala Zorana Baković.

    Kitajski predsednik Xi Jinping na paradi 3. septembra lani. FOTO: Tingshu Wang/Reuters
    Kitajski predsednik Xi Jinping na paradi 3. septembra lani. FOTO: Tingshu Wang/Reuters

    Da medtem ko se svet oborožuje, v Sloveniji izgubljamo bitko za naš lastni jezik, je pisala Nina Gostiša. Pri Inštitutu Frana Ramovša ZRC SAZU so kritični do izvajanja nadzora nad kršitvami. Večjezičnost je sicer dobrodošla, a ne na račun materinščine, so opozorili. Problematika jezikovne krajine je sicer dvojna, za tržni inšpektorat pa ena od najmanj prioritetnih. 

    »Turisti ob prihodu v tuje kraje pričakujejo vtis, da so prišli v tujino, ne v generičen mednarodni kraj. Najprej želijo slišati slovenščino, ne angleščine,« je dejal jezikoslovec Kozma Ahačič.

    Sorodni članki

    PremiumPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Javna raba jezika

    Izgubljamo bitko za slovenščino

    Pri inštitutu Frana Ramovša ZRC SAZU so kritični do izvajanja nadzora nad kršitvami. Večjezičnost je dobrodošla, a ne na račun materinščine.
    Nina Gostiša 20. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Sobotna priloga
    Kitajska pisateljica Qiushui Zhuang

    Obstaja rek, da Peking vodijo babice

    Srhljiva podoba deformiranih stopal je bila opomnik, kako so se na Kitajskem pravice žensk v preteklosti kršile na račun njihovega zdravja in dobrega počutja.
    Anja Intihar 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Nedelo
    Pravice žensk

    »Ženske za uteho« – najhujša in najbolj sramotna zgodba od vseh

    Z nekaterimi ženskami so vojaki ravnali kot z živalmi, jih mučili, zabadali in nenehno posiljevali. Številne niso preživele.
    Anja Intihar 22. 6. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Šport in nacionalna identiteta

    Svet poganja denar, ne domoljubje

    Šport je po eni strani gojišče rasizma, po drugi pa prostor, ki omogoča bliskovito medkulturno oziroma, po orbanovsko, kar »medcivilizacijsko« integracijo.
    Lucijan Zalokar 31. 7. 2022 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Požar

    V požaru v lokalu v Švici umrlo 40 oseb, 115 poškodovanih

    Zagorel naj bi lesen strop. Nekatere priče so navajale, da je bilo iz lokala mogoče le po ozkih stopnicah. Številni poškodovani so huje opečeni.
    1. 1. 2026 | 07:46
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Zajc ima rešitev za Ga-Pa, Hannawald oster: V tem primeru – nasvidenje!

    Uvodno tekmo 74. novoletne turneje v smučarskih skokih sta zaznamovala dva Slovenca: Domen Prevc s prepričljivo zmago in Timi Zajc z diskvalifikacijo.
    Miha Šimnovec 30. 12. 2025 | 20:25
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc poletel do nove zmage, diskvalifikacija in rdeči karton za Zajca

    Slovenski skakalni šampion je bil najboljši tudi na tekmi za svetovni pokal v Garmisch-Partenkirchnu. Do točk tudi Anže Lanišek.
    Miha Šimnovec 1. 1. 2026 | 13:56
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Astrologija

    Veliki letni horoskop: Leto rasti in novih začetkov

    Leto 2026 bo leto intenzivnih sprememb, rasti, sprejemanja odgovornosti in učenja iz napak.
    Delo 1. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    pregled letamedijiintervjunajbolj brane vsebine

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Televizija v letu 2025: Na lovu, na vislicah in med spomini

    Največja novost med oddajami je bil kviz na Pop TV, a tudi na TVS so pripravili novo oddajo za ugankarje. Kdo pa je letos praznoval?
    2. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Intervju

    Čeferin: Na tak način ne moremo razviti vrhunskega športa

    V delu obsežnega intervjuja za Sobotno prilogo Dela je predsednik Uefe Aleksander Čeferin odprl tudi področje vlaganja v šport in povezanih davčnih izzivov.
    Jernej Suhadolnik 2. 1. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Igre na srečo

    Novoletni loto: kam so šla stanovanja v Ljubljani, Kopru in Mariboru

    Sreča se je nasmehnila 15.515 dobitnikom, med njimi trem najbogatejšim, ki bodo novo leto začeli z novim stanovanjem – v Ljubljani, Kopru in Mariboru.
    2. 1. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prazniki

    Drugi januar v Sloveniji: dela prost dan, ki deli politiko

    Drugi dan novega leta je bil ukinjen z varčevalnim zakonom iz leta 2012, na seznam praznikov in dela prostih dni se je 2. januar vrnil leta 2017.
    2. 1. 2026 | 06:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Najbolj odmevne zgodbe leta

    Dončićeve solze in »solze sreče« ob izplačani obvezni božičnici

    Leto 2024 so zaznamovali med drugimi napoved božičnice, prestop Luke Dončića, obletnica konca druge svetovne vojne in priprava na parlamentarne volitve.
    2. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Igre na srečo

    Novoletni loto: kam so šla stanovanja v Ljubljani, Kopru in Mariboru

    Sreča se je nasmehnila 15.515 dobitnikom, med njimi trem najbogatejšim, ki bodo novo leto začeli z novim stanovanjem – v Ljubljani, Kopru in Mariboru.
    2. 1. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prazniki

    Drugi januar v Sloveniji: dela prost dan, ki deli politiko

    Drugi dan novega leta je bil ukinjen z varčevalnim zakonom iz leta 2012, na seznam praznikov in dela prostih dni se je 2. januar vrnil leta 2017.
    2. 1. 2026 | 06:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Najbolj odmevne zgodbe leta

    Dončićeve solze in »solze sreče« ob izplačani obvezni božičnici

    Leto 2024 so zaznamovali med drugimi napoved božičnice, prestop Luke Dončića, obletnica konca druge svetovne vojne in priprava na parlamentarne volitve.
    2. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo