Donosna dobrodelnost Šrotove žene

Donacije za dobrodelno dražbo Celeie. Delo/Infografika

Donacije javnih podjetij in zavodov. Delo/Infografika

Celje –, žena celjskega župana Bojana Šrota , in njeno podjetje RTA agencija sta decembra končala peto dobrodelno akcijo in pripravila dobrodelni koncert s poslovnim dogodkom. Županova žena z dobrodelno dejavnostjo že pet let tudi sama spodobno zasluži. S svojo akcijo v Celju sicer poskrbi za decembrske priboljške, namenjene socialno ogroženim otrokom in starejšim občanom. Obenem pa svoj zakon z županom, prej zunajzakonskim partnerjem, unovčuje tudi pri direktorjih javnih zavodov in podjetij v lasti mestne občine.Medije sta o njeni lanski dobrodelni akciji obveščala Škofijska karitas Celje in občinski zavod Celeia Celje (ZCC), ki sta za Karlovškovo opravila tudi večino dela – prvi je zbiral donacije, druga jih je razdelila. Karlovškova pa je donacije za sklepno prireditev zbirala na računu agencije RTA in dobička ni dala v humanitarne namene. Zaključno prireditev je izvedla skoraj brez stroškov, saj ji je ZCC 1. decembra dvorano v Celjskem domu odstopil brezplačno, zastonj so bili tudi glasbeniki in pevci s celjske I. gimnazije in tamkajšnje glasbene šole.Šrotova partnerica je od leta 2014 do lani za obdaritev otrok in revnih Celjanov z gotovinskimi boni za nakupe v mestnem središču zbrala zavidljivih 91.095 evrov. Prejšnja leta občinski zavod Socio ter celjski vrtci in osnovne šole, lani pa zavod Celeia in Škofijska karitas so poskrbeli za razdelitev in v petih letih so pomagali skoraj 1900 ljudem, predvsem mladoletnim. A to je le tisti del lepe zgodbe, ki ga Karlovškova ne skriva, medtem ko o drugem molči.Leta 2010 neuspešni kandidatki SLS za županjo Domžal, lani pa neuspešni kandidatki Liste Marjana Šarca za poslanko se dobrodelnost izplača. Že pet let nekatera občinska podjetja in zavodi ZCC-ju nakazujejo donacije za otroke, še več pa njeni agenciji RTA za zaključno dobrodelno prireditev.Občinski direktorji, ki jih imenuje ali daje soglasja k njihovemu imenovanju Šrotov mestni svet, pomoč županovi ženi seveda težko odrečejo. Na zaključne koncerte ta medijev ne vabi, prav tako ne izda, po koliko »uspešnim gospodarstvenikom« prodaja vstopnice. Kar zbere, ne gre za socialno ogrožene, temveč zaslužek ostane njeni agenciji.Na ZCC pojasnjujejo, da so tudi lani humanitarno akcijo med gospodarstveniki izvedli skupaj z RTA, ves izkupiček so namenili za pomoč otrokom in starejšim v stiski. Vrhunec akcije je bil prav »kulturno-poslovni dogodek« v Celjskem domu 1. decembra.Toda tu je še vzporeden denarni tok, poslovni model županove žene za zaslužek z dobrodelnostjo. Karlovškova pod pretvezo dobrodelnosti svoj »dogodek« oziroma koncert trži sama. Koliko je zase in za svoj račun doslej iztržila, tudi na ZCC ne vedo, sama pa tega ni pripravljena razkriti.A na svoje delovanje je ponosna. »Vsako leto se nam pridružijo nova podjetja, kar kaže, da nam zaupajo in prepoznavajo našo akcijo kot uspešno in družbeno koristno.« Ko vprašamo, po čem so vstopnice za zaključni dogodek in ali po odbitku stroškov izkupiček odda zavodu Celeia ali Karitas, nas odpravi na kratko: »Nisem vam dolžna nič pojasnjevati.«, generalni tajnik Škofijske karitas Celje, kjer jim morda poslovni model Karlovškova niti ni znan, se zahvaljuje: »Hvaležni smo vsem podjetnikom in gospodarstvenikom, ki ohranjajo solidarnost.« Mimogrede, celjska škofija in RTA delujeta na istem naslovu kot odvetniška pisarna župana Bojana Šrota – na Prešernovi ulici 23., direktorica ZCC, pojasni: »Zavod že od začetka sodeluje v akciji zbiranja donatorskih sredstev, saj ima akcija poslanstvo, ki ga spoštujemo – pomoč sočloveku v stiski.« Na dodatno poizvedovanje tudi njena tiskovna predstavnica Jerneja Kolar potrdi naše bojazni: »Na zavodu ne prodajamo vstopnic za dogodek, ne razpolagamo s ceno vstopnic in nimamo vpogleda v izkupiček.«Ko od javnih zavodov in občinskih podjetij zahtevamo podrobnejše podatke, saj nas razdajanje denarja zasebnega gospodarstva ne zanima, se začne razkrivati donosna dobrodelna dejavnost Karlovškove.Tako tudi na glasbeni šoli in gimnaziji potrdijo, da sta na zaključnem dogodku agencije RTA njihova simfonični orkester in mešani mladinski pevski zbor nastopila brezplačno, so pa dijake po nastopu »lepo pogostili«.Karlovškova nam pred koncertom noče izdati niti ure prireditve, po njej pa z zavodom Celeia uskladi podatke in oboji nam pošljejo podrobnosti o zbranih vsotah in številu obdarjenih otrok v zadnjih petih letih – predlanskim je nekaj šlo tudi za društvo paraplegikov zahodne Štajerske.Na vprašanje, ali se ji kot županovi ženi zdi primerno zbirati donacije pri javnih zavodih in podjetjih v lasti občine, nam ne odgovori, tudi ne, kdo so bili nastopajoči in koliko so nastopi stali.Po dolgotrajnem poizvedovanju se izkaže, da vsa leta dobrodelno akcijo Šrotove žene izdatno podpirajo zavod Celeia Celje s storitvami, z denarjem pa občinska podjetja Simbio, Vodovod-kanalizacija, Energetika, Nepremičnine Celje in ZPO Celje – družba za upravljanje s parkirišči in javnimi podjetji. Največji donator akcije in tudi agencije RTA je javni zavod Celjske lekarne, katerega ustanoviteljice so celjska in 11 okoliških občin.Našteta podjetja in zavodi so zavodu Celeia za dobrodelno akcijo, ki si jo je pred petimi leti zamislila Katarina Karlovšek, donirala 5450 evrov. Še izdatneje so pomagali zaslužiti njej – od njih je agencija RTA samo za zaključni dogodek doslej prejela 7900 evrov donacij. K temu si Karlovškova lahko prišteje še izkupiček od prodaje vstopnic, ki ga noče razkriti.