DOOR odvzeli priznanje, da deluje v splošno korist

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je Društvu za otroke, očetovstvo in resnico (DOOR) pred kratkim odvzelo status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju družinske politike, ker ne izpolnjuje zahtevanih pogojev. V društvu so se na odločbo pritožili. Prepričani so, da ves čas od podelitve statusa februarja 2022 aktivnosti niso spreminjali, ob čemer se je postavilo vprašanje, ali je takrat sploh izpolnjevalo pogoje oziroma kako je status pridobilo. Predvsem organizacije in posamezniki, dejavni na področju preprečevanja nasilja v družini, so se temu precej čudili.