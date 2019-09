Dopis šefa Elesa proti izjavam ministrice Bratuškove

Iz dokumentov, ki smo jih prejeli v uredništvo Dela, in odgovorov infrastrukturnega ministrstva je razvidno, da je Aleksander Mervar, direktor Elesa, dopis na ministrstvo poslal že 5. avgusta, in to po pooblastilu nadzornega sveta, ne kot direktor družbe. V njem je jasno zapisano, da so nadzorniki na seji, sklicani 11. julija, (in ne šef Elesa) predlagali novega člana s petletnim mandatom. Se bo na položaj prve nadzornice Elesa zavihtela Alenka Plut, soproga nekdanjega finančnega ministra Uroša Čufarja v tedanji vladi Alenke Bratušek? Razkrivamo, kako je Bratuškova povezana z odvetniško pisarno, ki sicer skrbi za zakonitost ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.