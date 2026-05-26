Dopolnjeni osnutek ugotovitev KPK naj bi bil za Goloba obremenjujoč

KPK je v postopku ugotavljanja nasprotja interesov pri odhajajočem premieru Robertu Golobu v zadevi Karigador sprejela drugi osnutek ugotovitev, dopolnjen z dodatnimi dokazi, je poročala Pop TV. Neuradno naj bi bili za Goloba obremenjujoči. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek je za televizijo dejal, da ne vidi novih relevantnih dokazov.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je v omenjeni zadevi preverjala, ali se je Golob kot predsednik vlade s tem, ko se na dveh sejah ni izločil iz glasovanja o imenovanju poslovneža Tomaža Subotiča v svet celjske bolnišnice in ljubljanske psihiatrične klinike, znašel v okoliščinah, ki predstavljajo nasprotje interesov.

Oziroma ugotavljali so, ali je Golobov zasebni interes vplival ali dajal vtis, da vpliva na njegovo nepristransko opravljanje javne funkcije.

Po poročanju Pop TV naj bi bil neuradno tudi drugi osnutek, ki so ga sprejeli 7. maja, obremenjujoč za Goloba. Na KPK so dodali tudi dodatne dokaze v breme Goloba. Po informacijah Pop TV novi dokazi kažejo na to, kako tesen je odnos med Golobom in Subotičem in zakaj bi se Golob moral izločiti iz odločanja o tem kadrovanju.

Golobov odvetnik Stojan Zdolšek je za Pop TV potrdil, da so osnutek prejeli in se bodo nanj odzvali. Sam sicer v njem ne vidi nobenih novih relevantnih dokazov. KPK bi nato lahko v nadaljevanju sprejela tudi končno odločitev.