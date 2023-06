Dopust? Ah, kje pa, saj nimam časa

V nadaljevanju preberite:

Kulturno okolje v Sloveniji – vključno z okoljem v posameznih delovnih organizacijah – je takšno, da v posamezniku vzbuja občutek nuje po stalni dosegljivosti, nenehni zaposlenosti, po »pridnosti«. Kljub bolezni ne koristimo bolniškega staleža, dopust prenašamo v naslednje leto, medtem pa se pritožujemo zaradi domnevno nerazumevajočega nadrejenega, ki preprosto ne razume, da smo kronično utrujeni in siti vsega. Kot bi bili brez tega, da smo nenehno v pogonu, manj vredni od nekoga, ki mu uspe vsaj štirinajst dni na leto odklopiti glavo in sprostiti telo. Odklop bi moral biti ključna beseda sedanjosti in glavni izziv za prihodnost.