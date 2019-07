FOTO:Bodo slovenski policisti na Hrvaškem sploh imeli kaj dela?

Pulj, Medulin, Ljubljana – Skladno s sporazumom med Slovenijo in Hrvaško so včeraj začele na terenu sodelovati mešane policijske skupine v Pulju, na Krku in Pagu, v katerih bodo trije slovenski policijski »mušketirji« do 18. avgusta pomagali hrvaškim kolegom pri zagotavljanju javnega reda in miru.V Pulju, največjem istrskem mestu in pristanišču, bo turistom po svojih najboljših močeh poskušal pomagati Darko Grobin iz Rogaške Slatine, policist, ki ima že 27 let delovnih izkušenj in se prvič udeležuje mednarodne misije, čeprav zgledno sodelovanje varnostnih služb iz obeh držav poteka že od leta 2011.»Moj namen je, ...