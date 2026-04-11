Dosedanja koalicija kritična, desna sredina pa predvsem o štetju

»Mandat, ki je pred vami, bo glede na vse dogajanje okoli nas poln zelo zahtevnih izzivov,« je dosedanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič pospremila deseti parlamentarni sklic. Njegova konstitutivna seja je potekala predvsem v znamenju ugibanj in preračunavanj, kdo bi jo utegnil naslediti kot prvi med poslanci, in se končala z izvolitvijo predsednika Resnice Zorana Stevanovića.

Na tajnem glasovanju ga je podprlo 48 poslancev – poleg Resnice so se zanj izrekli v SDS, NSi in Demokrati. »Hvala tudi tistim poslancem, ki so izrazili kakšno negativno mnenje, iz katerega se bom marsičesa tudi naučil. Odgovornost prevzemam tudi z zavedanjem o tem, v kako zelo polarizirani družbi živimo, kakšna je geopolitična situacija v svetu, kakšno nevarnost to predstavlja za našo Slovenijo,« je izjavil novi predsednik državnega zbora, ki svoje imenovanje vidi kot »en most, ki bo spajal tisto, kar je do danes delovalo kot nezdružljivo«. Pravi, da so vse kritične besede, ki so jih izrekli predstavniki dosedanje koalicije, pozabljene, da želi biti poslanec vseh poslank in poslancev ter da se je za to, da doseže postavljene cilje, v političnem življenju navadil prenašati vse. Na vprašanje, ali to pomeni, da je odprl vrata četrti Janševi vladi, je ponovil znana stališča, da Resnica ne bo šla v vlado, ki jo vodita Janez Janša ali Robert Golob, njihova poslanska skupina pa je pripravljena podpreti vlado s podobnimi programskimi izhodišči, kot so njihova.

S Stevanovićevimi besedami, da »danes nismo orisali nobene koalicije«, se ne strinja prvak SD Matjaž Han: »Dejstvo je, da je sestavljena nova koalicija, ki ima potencialnih 48 glasov. Začela se je zgodba nove vlade. Med nami je jasno sporočilo, da se pripravljamo za opozicijo.«

Iz vrst do zdaj največje vladne stranke Gibanje Svoboda, ki jo je v prejšnjem sklicu zastopalo 41 poslancev, tokrat pa 29, je pred novinarje stopil vodja poslanske skupine Borut Sajovic: »V 35-letni zgodovini te države bi si vsi zaslužili več enotnosti in več povezovanja, na ključne funkcije pa umestiti ljudi, ki imajo največ znanja, modrosti in izkušenj. Danes je tak dan, da se govori in piše o korupciji, in tole je bil eklatanten primer politične korupcije, da se nekoga pridobi za svoje cilje.« Nadaljevali bodo, kar so obljubili v predvolilnem programu, 48 glasov pa je pomembno politično sporočilo. Ali meni, da imajo pogovori Roberta Goloba s potencialnimi partnerji še kak smisel? »V teh vetrovnih časih se je, dokler vlade ne dobimo, vedno potrebno in vredno pogovarjati ter mandat oddelati po najboljših močeh,« Sajovic še ni povsem zaprl vrat. Glede Stevanovića pa je komentiral, da mu želi, da se usmeri v prihodnost in da se distancira od številnih izjav iz preteklosti, ki niso bile državotvorne ter niso bile v ugled države ali zavezništva.

»Danes se je izkazalo, da je v Sloveniji štiri leta imela oblast vlada in koalicija, ki ne zna šteti, zato smo tudi tam, kjer smo,« pa je izid komentiral predsednik SDS Janez Janša in dodal, da je, kar bo sledilo, odvisno od postopkov, ki so predvideni. Zatrdil je, da se SDS v zadnjih 20 dneh niso ukvarjali s tem, da bi predsednici republike prinesli 46 glasov, z oblikovanjem koalicij pa so se ukvarjali tisti, ki ne znajo šteti. »Danes so neka razmerja jasna, kaj bo iz tega, pa bomo videli v prihodnjih dneh,« je dejal Janša.

»V našem trojčku smo se naučili šteti do 46 in smo z vsebinskim sodelovanjem našli osebo, ki je lahko preštela do 46 oziroma še čez. Zoran Stevanović je v tem trenutku lahko povezal politične sile,« se je odzval vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj, ki je zadnje dni sicer veljal za najbolj verjetnega kandidata za predsednika državnega zbora, dogajanje pa ocenjuje kot še en korak k razvojni koaliciji.

»Rezultat kaže na to, kar smo ves čas govorili, namreč, da je v slovenskem parlamentarnem sistemu treba zagotoviti normalno delovanje. Ker je bil samo en kandidat, smo se odločili, da ga podpremo,« je povedal Anže Logar, predsednik Demokratov, in poudaril, da je njihova poslanska skupina enotna.

Sokoordinator Levice Luka Mesec vidi izvolitev Zorana Stevanovića kot stresni test dostojnosti in vesti slovenske politike. »Slovenska politika je na tem stresnem testu padla in pripravite se, težki časi prihajajo,« je dejal Mesec, ki je bil najbolj kritičen že pred glasovanjem, ko je Levica zapustila dvorano in ni niti prevzela glasovnic.