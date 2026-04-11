  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Dosedanja koalicija kritična, desna sredina pa predvsem o štetju

    Deseti sklic državnega zbora: Predsednik Resnice bo »most, ki bo spajal do zdaj nezdružljivo«.
    Resnica ne bo šla v vlado, ki jo vodita Janez Janša ali Robert Golob, njihova poslanska skupina pa je pripravljena podpreti vlado s podobnimi programskimi izhodišči, kot so njihova, je dejal novi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Foto Blaž Samec
    Galerija
    Resnica ne bo šla v vlado, ki jo vodita Janez Janša ali Robert Golob, njihova poslanska skupina pa je pripravljena podpreti vlado s podobnimi programskimi izhodišči, kot so njihova, je dejal novi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Foto Blaž Samec
    Barbara Hočevar
    11. 4. 2026 | 05:00
    6:01
    A+A-

    »Mandat, ki je pred vami, bo glede na vse dogajanje okoli nas poln zelo zahtevnih izzivov,« je dosedanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič pospremila deseti parlamentarni sklic. Njegova konstitutivna seja je potekala predvsem v znamenju ugibanj in preračunavanj, kdo bi jo utegnil naslediti kot prvi med poslanci, in se končala z izvolitvijo predsednika Resnice Zorana Stevanovića.

    Na tajnem glasovanju ga je podprlo 48 poslancev – poleg Resnice so se zanj izrekli v SDS, NSi in Demokrati. »Hvala tudi tistim poslancem, ki so izrazili kakšno negativno mnenje, iz katerega se bom marsičesa tudi naučil. Odgovornost prevzemam tudi z zavedanjem o tem, v kako zelo polarizirani družbi živimo, kakšna je geopolitična situacija v svetu, kakšno nevarnost to predstavlja za našo Slovenijo,« je izjavil novi predsednik državnega zbora, ki svoje imenovanje vidi kot »en most, ki bo spajal tisto, kar je do danes delovalo kot nezdružljivo«. Pravi, da so vse kritične besede, ki so jih izrekli predstavniki dosedanje koalicije, pozabljene, da želi biti poslanec vseh poslank in poslancev ter da se je za to, da doseže postavljene cilje, v političnem življenju navadil prenašati vse. Na vprašanje, ali to pomeni, da je odprl vrata četrti Janševi vladi, je ponovil znana stališča, da Resnica ne bo šla v vlado, ki jo vodita Janez Janša ali Robert Golob, njihova poslanska skupina pa je pripravljena podpreti vlado s podobnimi programskimi izhodišči, kot so njihova.

    Začela se je zgodba nove vlade. Med nami je jasno sporočilo, da se pripravljamo za opozicijo.

    Matjaž Han, SD

    S Stevanovićevimi besedami, da »danes nismo orisali nobene koalicije«, se ne strinja prvak SD Matjaž Han: »Dejstvo je, da je sestavljena nova koalicija, ki ima potencialnih 48 glasov. Začela se je zgodba nove vlade. Med nami je jasno sporočilo, da se pripravljamo za opozicijo.«

    Iz vrst do zdaj največje vladne stranke Gibanje Svoboda, ki jo je v prejšnjem sklicu zastopalo 41 poslancev, tokrat pa 29, je pred novinarje stopil vodja poslanske skupine Borut Sajovic: »V 35-letni zgodovini te države bi si vsi zaslužili več enotnosti in več povezovanja, na ključne funkcije pa umestiti ljudi, ki imajo največ znanja, modrosti in izkušenj. Danes je tak dan, da se govori in piše o korupciji, in tole je bil eklatanten primer politične korupcije, da se nekoga pridobi za svoje cilje.« Nadaljevali bodo, kar so obljubili v predvolilnem programu, 48 glasov pa je pomembno politično sporočilo. Ali meni, da imajo pogovori Roberta Goloba s potencialnimi partnerji še kak smisel? »V teh vetrovnih časih se je, dokler vlade ne dobimo, vedno potrebno in vredno pogovarjati ter mandat oddelati po najboljših močeh,« Sajovic še ni povsem zaprl vrat. Glede Stevanovića pa je komentiral, da mu želi, da se usmeri v prihodnost in da se distancira od številnih izjav iz preteklosti, ki niso bile državotvorne ter niso bile v ugled države ali zavezništva.

    Danes je tak dan, da se govori in piše o korupciji, in tole je bil eklatanten primer politične korupcije, da se nekoga pridobi za svoje cilje.

    Borut Sajovic, GS

    »Danes se je izkazalo, da je v Sloveniji štiri leta imela oblast vlada in koalicija, ki ne zna šteti, zato smo tudi tam, kjer smo,« pa je izid komentiral predsednik SDS Janez Janša in dodal, da je, kar bo sledilo, odvisno od postopkov, ki so predvideni. Zatrdil je, da se SDS v zadnjih 20 dneh niso ukvarjali s tem, da bi predsednici republike prinesli 46 glasov, z oblikovanjem koalicij pa so se ukvarjali tisti, ki ne znajo šteti. »Danes so neka razmerja jasna, kaj bo iz tega, pa bomo videli v prihodnjih dneh,« je dejal Janša.

    »V našem trojčku smo se naučili šteti do 46 in smo z vsebinskim sodelovanjem našli osebo, ki je lahko preštela do 46 oziroma še čez. Zoran Stevanović je v tem trenutku lahko povezal politične sile,« se je odzval vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj, ki je zadnje dni sicer veljal za najbolj verjetnega kandidata za predsednika državnega zbora, dogajanje pa ocenjuje kot še en korak k razvojni koaliciji.

    • Izid glasovanja razkriva novo politično razmerje moči.
    • Vprašanje o oblikovanju nove koalicije ostaja nerešeno.
    • Politika je še vedno razdeljena.

    »Rezultat kaže na to, kar smo ves čas govorili, namreč, da je v slovenskem parlamentarnem sistemu treba zagotoviti normalno delovanje. Ker je bil samo en kandidat, smo se odločili, da ga podpremo,« je povedal Anže Logar, predsednik Demokratov, in poudaril, da je njihova poslanska skupina enotna.

    Sokoordinator Levice Luka Mesec vidi izvolitev Zorana Stevanovića kot stresni test dostojnosti in vesti slovenske politike. »Slovenska politika je na tem stresnem testu padla in pripravite se, težki časi prihajajo,« je dejal Mesec, ki je bil najbolj kritičen že pred glasovanjem, ko je Levica zapustila dvorano in ni niti prevzela glasovnic.

    Sorodni članki

    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Trpka resnica slovenske demokracije

    Hitro po izvolitvi je Stevanović spremenil svojo testosteronsko retoriko, čez noč je postala državniška.
    Uroš Esih 10. 4. 2026 | 19:53
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odzivi

    Golob: Ne le slab dan za politiko, slab dan za zaupanje

    Janša: Štiri leta koalicije, ki ne zna šteti; Sajovic: Eklatanten primer politične korupcije; Han: Odpravljamo se v opozicijo; Mesec: Težki časi prihajajo.
    10. 4. 2026 | 17:58
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    SDS na ustavno sodišče zaradi volitev

    Janez Janša pravi, da zakon ne vsebuje pravnega varstva. Posameznih mandatov ne bodo izpodbijali.
    10. 4. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Volitve predsednika DZ

    Kako lahko tajno glasovanje spremeni mandatarsko igro

    V času, ko ne Svoboda ne SDS še nimata koalicijske večine, ima največ možnosti kandidat tretjega pola iz Nove Slovenije.
    Uroš Esih 7. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Stevanović je novi predsednik DZ, omenil možnost podpore Resni.ce Janševi vladi

    Vodja najmanjše parlamentarne stranke je bil za predsednika DZ izvoljen z glasovi desnice.
    10. 4. 2026 | 10:33
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Donald Trump

    Alarm zaradi Trumpovega duševnega zdravja; vsi znaki demence

    Stopnjevanje apokaliptične retorike ameriškega predsednika je kritike utrdilo v dvomih o njegovih kognitivnih sposobnostih. Modrice, obliži, ličila na rokah ...
    Saša Bojc 8. 4. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Trpka resnica slovenske demokracije

    Hitro po izvolitvi je Stevanović spremenil svojo testosteronsko retoriko, čez noč je postala državniška.
    Uroš Esih 10. 4. 2026 | 19:53
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odločitev je padla

    Kdo je Zoran Stevanović, novi predsednik DZ, ki ne priznava avtoritet

    Edini kandidat za predsednika državnega zbora Zoran Stevanović je bil potrjen z 48 glasovi.
    10. 4. 2026 | 16:09
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

    Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
    31. 3. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Bruno Glaser

    Med jedrsko energijo, plinom in baterijami: strategija GEN

    Transportna študija je pokazala, da bo treba v projektu Jek 2 popraviti stranske ceste od Kopra do Krškega.
    Borut Tavčar 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Poslovne nepremičnine

    Zmerna rast cen poslovnih nepremičnin

    Že več let traja trend zmanjševanja obsega trgovanja s poslovnimi nepremičninami.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Nove tehnologije

    Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

    Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
    Milka Bizovičar 10. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Razpis

    Sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij

    Na voljo več kot 26 milijonov evrov. Čas za prijavo na območju t. i. belih lis je do 28. septembra.
    Marjana Kristan Fazarinc 10. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    državni zborposlancikoalicijavladaglasovanjeZoran StevanovićJanez JanšaRobert Golob

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prihodnost in gospodarstvo

    Zakon naj prepreči predvolilno deljenje bonbonov

    Slovenija potrebuje nov razvojni model. Prihajajoča kriza zahteva drugačno gospodarsko politiko.
    11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Bruno Glaser

    Med jedrsko energijo, plinom in baterijami: strategija GEN

    Transportna študija je pokazala, da bo treba v projektu Jek 2 popraviti stranske ceste od Kopra do Krškega.
    Borut Tavčar 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Razbremenitev dela

    Nižji davki ne bodo prinesli višjih plač. Ključ je produktivnost

    Gospodarski programi političnih strank so praviloma sicer širši, a v javnosti in medijskih nastopih je izpostavljen predvsem davčni vidik.
    Bine Kordež 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Desetletnica smrti Tomaža Pandurja Gledališče sanj

    Tomaž Pandur, vizionar,ki je gledališče sanjalin ga živel

    Ko odidejo gledališki režiserji, od vseh magičnih svetov, ki jih ustvarjajo iz potu, krvi, bolečine in skrivnostne alkimije, ostanejo fotografije.
    Vesna Milek 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Poslovne nepremičnine

    Zmerna rast cen poslovnih nepremičnin

    Že več let traja trend zmanjševanja obsega trgovanja s poslovnimi nepremičninami.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Razbremenitev dela

    Nižji davki ne bodo prinesli višjih plač. Ključ je produktivnost

    Gospodarski programi političnih strank so praviloma sicer širši, a v javnosti in medijskih nastopih je izpostavljen predvsem davčni vidik.
    Bine Kordež 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Desetletnica smrti Tomaža Pandurja Gledališče sanj

    Tomaž Pandur, vizionar,ki je gledališče sanjalin ga živel

    Ko odidejo gledališki režiserji, od vseh magičnih svetov, ki jih ustvarjajo iz potu, krvi, bolečine in skrivnostne alkimije, ostanejo fotografije.
    Vesna Milek 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Poslovne nepremičnine

    Zmerna rast cen poslovnih nepremičnin

    Že več let traja trend zmanjševanja obsega trgovanja s poslovnimi nepremičninami.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

    Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

    Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
    7. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

    Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SVETOVNI DAN ZDRAVJA

    Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

    Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POSLOVANJE

    Če tukaj škripa, se to hitro pozna

    Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

    Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGIJA

    Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

    Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo