Dosedanji direktor Darko Majhenič ne bo več vodil Nacionalnega preiskovalnega urada

V policiji so se tako »odrekli« dolgoletnemu direktorju Darku Majheniču, ki je po petletnem mandatu od 1. januarja vršilec dolžnosti generalnega direktorja NPU. Poleg njega so se na razpis prijavili še višji kriminalistični inšpektor preiskovalec NPU Mitja Gregorc, namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Igor Lamberger, nekdanji analitik in krajši čas vodja operative pri Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova) Aleš Hohnjec ter vodja sektorja za gospodarsko kriminaliteto na Generalni policijski upravi Dušan Florjančič. Prav nad Florjančičem naj bi se po naših informacijah najbolj navduševali v vladajoči stranki, a so se na koncu premislili, saj so se v javnosti pojavili zapisi, češ da je Florjančič s tega položaja represivne organe v primeru gospodarskega kriminala usmerjal v skladu z interesi naročnikov pregonov. Kriminalist Dušan Florjančič se je sicer kot eden izmed favoritov za položaj direktorja omenjal že leta 2013, ko je na koncu tedanji generalni direktor policije Stanislav Veniger imenoval Majheniča.



NPU bo do ponovitve razpisa za direktorsko mesto predvidoma še naprej vodil Majhenič, saj ga je generalna direktorica policije Tatjana Bobnar, ki sicer imenuje direktorja NPU, za vršilca dolžnosti direktorja imenovala do imenovanja novega direktorja s polnim mandatom, a za največ šest mesecev.