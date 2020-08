FOTO:Doslej za 181 milijonov evrov zahtevkov za dodatke

Ljubljana – Na ministrstvu za finance so do prejšnjega tedna prejeli za skupaj 181,7 milijona evrov zahtevkov za dodatke delavcem v času epidemije. Doslej je bilo izplačanih 99,4 milijona evrov, delodajalci pa lahko zahtevke vložijo do konca avgusta.Zaposleni v zdravstvu, socialnem varstvu, domovih za starostnike, v službah za zaščito in reševanje ter drugod v javnem sektorju so za delo v marcu, aprilu in maju del dodatkov že prejeli, nekaj večjih izplačil pa pristojni napovedujejo še v teh dneh, med drugim 6,1 milijona evrov domovom za starejše (od tega 2,2 milijona zasebnim zavodom s koncesijo), nekaj pa v prihodnjih ...