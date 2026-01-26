Dostop takojšen, prehod pa postopen

V slovenskem zdravstvu je do zdaj obstajalo več digitalnih storitev oziroma spletnih strani, prek katerih so si pacientke in pacienti lahko rezervirali termin pri osebnem zdravniku, z njimi komunicirali ter tudi pregledovali posamezne zdravniške dokumente. Zdaj se je začel (množični) prenos uporabnikov z dosedanjih strani, kot so doZdravnika, PriZdravniku ali ljubljanski Portal za paciente, na poenoten sistem digitalnega komuniciranja zVem. Ta deluje kot spletna stran pa tudi kot aplikacija na mobilnih telefonih.