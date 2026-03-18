Dostopnost ni več problem, težava je prilagoditev gradiv

V Sloveniji živi približno 160.000 prebivalcev z različnimi oblikami invalidnosti. V zadnjem desetletju ni več tolikšna težava fizična dostopnost do prostorov, v katerih potekajo volitve, ki se jih udeležujejo tudi gibalno ovirani. Žalostno pa je, je opomnila Mateja De Reya, direktorica Zveze Sožitje, da nobena politična stranka nima svojega gradiva v volilni kampanji napisanega v lahko razumljivi in lahko berljivi različici, ki bi bila dostopna volivcem z motnjami v duševnem razvoju, senzornim invalidom in še marsikomu, ki ne bere obširnih programov strank in bi to potreboval.

Delna izjema so Socialni demokrati, ki so predvolilni program predstavili tudi v zvočni obliki, kar omogoča, da se z njim seznanijo tudi slepi in slabovidni ter vsi, ki vsebine raje spremljajo v podkastih. V vseh invalidskih organizacijah si želijo, da bi bila invalidska problematika v času volitev bolj prisotna v javnih razpravah, v medijih in na soočenjih kandidatov.