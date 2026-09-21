Dostopnost za vse je le geslo tedna mobilnosti

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    Uporabnik električnega invalidskega vozička zaradi nedostopnih medkrajevnih avtobusov zahteva odpravo diskriminacije in 3000 evrov nadomestila.
    Za prevoz oseb na vozičkih so primerni le nizkopodni avtobusi, ki vozijo v mestih. FOTO: Uroš Hočevar
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    Za prevoz oseb na vozičkih so primerni le nizkopodni avtobusi, ki vozijo v mestih. FOTO: Uroš Hočevar
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    21. 9. 2026 | 16:05
    7:07
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    Jutri, 22. septembra, se bo z Dnevom brez avtomobila sklenil Evropski teden mobilnosti, ki ima letos za temo Mobilnost za vse, kar naj bi pomenilo, da imamo vsi pravico do trajnostne mobilnosti, ne glede na dohodek, kraj bivanja, spol, starost ali zmožnosti. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik pa bo zastopal uporabnika električnega invalidskega vozička, ki zaradi nedostopnega medkrajevnega avtobusnega prevoza zahteva mirno rešitev spora z državo. Po navedbah Zagovornika bi morala država dostopnost zagotoviti že do decembra 2020. Od nje zahteva odpravo diskriminacije, 3000 evrov nadomestila in objavo obvestila o dogovoru. Če država predloga ne bo sprejela, bo sledila tožba. Zagovornik državi očita tudi, da je iz razpisa za podelitev koncesij leta 2023 odstranila zahtevo, po kateri bi ...
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