Dovolj je posebnežev, skrajnežev, vaških straž in varde!

Ljubljana – V policiji in na pravosodnem ministrstvu so se danes odzvali na vse pogostejša poročila o vaških stražah in drugih posebnežih in skrajnežih, ki izvajajo obhode ob meji. Policija načina svojega delovanja ne razkriva, zagotavlja pa, da na južni meji niso obravnavali protipravnih ravnanj posameznikov. Na pravosodnem ministrstvu pa poudarjajo, da z ustavo zagotovljena svoboda zbiranja in združevanja ne dopušča posegov v osebno svobodo, dostojanstvo in osebno varnost.Iz policije, ki jo vodi generalna direktorica Tatjana Bobnar, so nam sporočili, da so policisti z območij povečanih migracij v dnevnih stikih z ljudmi, ...