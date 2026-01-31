Dovos bo deloval po načelu zasebnega vlagatelja

Slovenska podjetja iščejo kapitalski vložek države predvsem pri razvoju brezpilotnih letalnikov, umetne inteligence, kibernetske varnosti, digitalnih rešitev, elektronskih komponent. To so namreč nekatera področja, na katerih je bilo največ prijav na poziv državne družbe Dovos. Ta je zbrala 162 nezavezujočih izjav o interesu za sodelovanje od posameznih družb in konzorcijev.

»Dobili smo nekaj zrelih idej za sodelovanja, medtem ko bodo nekatere potrebovale še nekaj časa, da dozorijo in se aplicirajo v zrelih produktih. Največja priložnost, pa hkrati tudi izziv, ki smo ga zasledili, je prehod iz razvojne v industrijsko fazo,« rezultate poziva komentira generalni direktor Družbe za obrambo, varnost in odpornost (Dovos) Matej Miklavčič. V prvem intervjuju direktorja novoustanovljene družbe je ta spregovoril o prihajajočem razpisu, viziji in delovanju Dovosa, geostrateških spremembah in slovenski obrambni industriji.

Kaj ugotavljate pri pregledu prijav na poziv?

Odziv slovenskega gospodarskega prostora je presegel pričakovanja, kar kaže, da imamo v Sloveniji na področju večnamenskosti izjemen inovativni in poslovni potencial. Dobili smo nekaj zrelih idej za sodelovanje, medtem ko bodo nekatere potrebovale še nekaj časa, da dozorijo in se aplicirajo v zrelih produktih. Največja priložnost, pa hkrati tudi izziv, ki smo ga zasledili, je prehod iz razvojne v industrijsko fazo, torej prehod izdelka iz razvojne faze v resno proizvodnjo. Kot pozitivno pa ugotavljamo prisotnost konzorcijev, ki se jih je prijavilo 42. To nakazuje, da so podjetja pripravljena sodelovati, saj se posamezna podjetja težje lotevajo kompleksnejših sistemov.

Namen Dovosa je, da pomaga pri prehodu iz razvojne faze v industrializacijo.

Tako je. Ključno pa je, da se razvojna in proizvodna podjetja med seboj prepoznajo in povežejo, Dovos pa te ideje lahko podpre.

Ali lahko ocenite, kakšen bo delež prijavljenih projektov, ki jih bo Dovos podprl?

To bo predmet razpisa. S pozivom smo spoznali naš gospodarski prostor in spoznali ideje. Konkretnejše rezultate pa bo pokazal razpis.

Prednostna področja poziva so vključevale tehnologije večnamenske rabe in rešitve za odpornost, brezpilotne sisteme in zaščito pred njimi, mobilnost in večnamensko logistično podporo, kibernetsko varnost, umetno inteligenco in digitalne tehnologije, zapolnjevanje kritičnih vrzeli, protizračno-raketno obrambo in senzoriko ter vesolje in satelitske komunikacije. S katerih področij so prijave?

Prijave pokrivajo vsa področja. Ni bilo področja, za katero prijav ne bi bilo. Seveda, največ prijav je bilo tam, kjer je izpostavljena večnamenskost in kjer so rešitve zelo hitro neposredno izvedljive. Govorimo o brezpilotnikih, umetni inteligenci, kibernetski varnosti, digitalnih rešitvah, elektronskih komponentah. Prijav s teh področij je bilo največ. Po drugi strani pa je bilo manj prijav s področij, na katerih so razvojni cikli daljši in omejitve vstopa podjetij v programe regulirane. Poudarjam, da sam poziv k oddaji interesa ni bil popolnoma zaklenjen, ampak se je vsak na neki način opredelil za več prednostnih področij, ki jih pokriva njihov izdelek oziroma storitev.

Preverjali bomo tudi ekonomski vidik naložbe, torej poslovno izvedljivost in dolgoročni donos, je napovedal Matej Miklavčič, generalni direktor Dovosa. FOTO: Blaž Samec

Kakšni bodo vaši nadaljnji koraki?

Nadaljnja koraka sta analiza prijav in identifikacija primarnih potencialov. Doslej smo objavili zgolj poziv za izkaz interesa, s katerim smo preverjali zrelost domačega ekosistema s področja obrambe, varnosti in odpornosti. V drugi fazi bomo objavili razpis, ki bo imel precej bolj konkretizirano vsebino. Podjetja, ki se bodo prijavila na razpis, bodo morala imeti že dobro definirane izdelke, poslovne načrte in projekcije, ki bodo nakazovali resnost in možnost sodelovanja z Dovosom.

Kako dobro so podjetja in konzorciji pripravljeni na razpis?

Zaznali smo željo in potrebo po združevanju podjetij, zelo veliko jih je nakazalo nove ideje, ki pa še niso v želeni fazi, da bi lahko prešle v proizvodnjo, ampak so na nižjih razvojnih stopnjah. Kljub temu je potencial zadosten. Posamezna podjetja in konzorciji so nakazali različne možnosti sodelovanja z Dovosom. Pripravljenost je velika, izvedljivost pa bo pokazal razpis.

H kakšnim možnostim sodelovanja so se podjetja bolj nagibala?

Tako kot je bilo opredeljeno v vsebini poziva, torej da Dovos pridobi manjšinski lastniški delež ali pa ustanovitev skupnega podjetja (ang. joint venture). To je prevladovalo. Dovos se institucionalno postavlja kot kapitalski instrument, ki je namenjen za krepitev obrambne, varnostne in odpornostne industrijske baze. Dovos bo deloval kot manjšinski kapitalski vlagatelj, ki naložbe izvaja po vnaprej definirani metodologiji, z javnimi razpisi in tudi po transparentnih merilih in postopkih odločanja. Želimo postaviti strokovno in profesionalno vodeno organizacijo, ki bo imela določena jasna pravila upravljanja. Pri vseh naložbah se bo Dovos usmerjal po načelih zasebnega investitorja. To je zelo pomembno poudariti. Strateške usmeritve države oziroma strateškega sveta so prednostna področja, na katerih se bomo odločali o naložbah.

Kdaj bo razpis?

Točnega datuma objave razpisa še ni. Prizadevamo si, da bo razpis objavljen v najkrajšem možnem času.

Razpisi bodo kontinuirani?

Mislim, da bodo razpisi v prihodnjih letih konstantni ter se bodo prilagajali skladno s potrebami države in smernicami strateškega sveta za obrambnotehnološko in industrijsko bazo ter odpornost.

Država pa bo Dovos dokapitalizirala, če bo treba?

Tako, kapitalski vložki bodo presojani glede na potrebe.

Koliko je zdaj zaposlenih na Dovosu?

Zaposleni smo štirje.

Kakšen je načrt za naprej?

Z razvojem projektov in prehodom v operativno fazo se bodo postopno pokazale tudi potrebe po krepitvi ekipe. Zdaj smo osredotočeni predvsem na vzpostavitev ustreznega okvira za nadaljnji razvoj.

Kako vidite dolgoročno vizijo Dovosa?

Dovos je kapitalsko naložbeno podjetje, ki se s svojimi naložbami in aktivnostmi osredotoča na industrijo obrambe, varnosti in odpornosti, v kateri se kažejo tudi strateške potrebe države. Dovos vidim kot naložbeni mehanizem, ki lahko pripomore pri izpolnjevanju teh ciljev. Zadnja leta so pokazala, da države potrebujejo tovrstne pristope. Vizijo Dovosa vidim kot poslovno povezovalno platformo: pri povezovanju potreb sistema z industrijo in razvojno sfero ter pri prehodu iz razvojnega okolja v industrijsko izvedbo oziroma industrializacijo. Pri tem je Dovos tudi platforma za konkurenčnejši nastop slovenskih izdelkov na mednarodnih trgih. Slovenija ima namreč izjemen tehnološki potencial, je pa majhna država z omejenimi kapacitetami. Če rešitev, ki jo podpre Dovos, uporablja slovenska država, pomeni to ključno referenco in verifikacijo v EU in Natu, kar je absolutno nujno za plasiranje takih izdelkov na mednarodnih trgih.

MAtej Miklavčič: Slovenska obrambna industrija se bo razvila tam, kjer ima tradicijo in kjer ima največjo možnost za večnamenskost. FOTO: Blaž Samec

Če nekako povzamem; ukvarjali se boste s financiranjem, industrializacijo, internacionalizacijo in komercializacijo.

Dovos se bo ukvarjal samo s financiranjem in omogočal boljša izhodišča za vse drugo, kar ste omenili.

Kje so ključni izzivi Dovosa v prihodnje?

Geostrateško okolje je precej nepredvidljivo, zato zanesljivost dobav in zmogljivosti postajajo ključnega pomena, predvsem v Evropi in tudi znotraj Nata. Zavezništva niso več samoumevna. Vsaka država mora odgovorno pristopiti in poskrbeti za svoj del prispevka. Ključni izziv je ravnotežje med hitrostjo in pravilnostjo izvedbe določenih rešitev. Imamo veliko akterjev na trgu z lastnimi prioritetami in precejšnjo fragmentacijo trga. Eden od najpomembnejših izzivov je, da presežemo razvojno fazo in z izdelki preidemo v industrializacijo. To s seboj prinese povsem nove izzive, denimo glede dobavnih verig, industrijskih kapacitet, logistike in podobno.

Kako evropske države spodbujajo svojo obrambno industrijo?

Trg ne zapira strateških vrzeli in ne zagotavlja dovolj dobav v kriznih razmerah. Zato imajo države vse močnejšo vlogo, ne samo v smislu naročnika in regulatorja trga, ampak postajajo vse močnejši razvojno usmerjen soinvestitor v ključnih panogah. Evropa ponuja dobre prakse glede vstopa državnega kapitala v podjetja iz industrije OVO – obrambe, varnosti in odpornosti. Nemčija s svojo razvojno banko pridobiva deleže v podjetjih, podobno je v Franciji, kjer ima država dolgoročen delež v Thalesu, Italija v Leonardu, Španija v Indri in tako dalje. To so primeri dobre prakse, kjer država poskrbi za strateški vidik teh kritičnih tehnologij ter dolgoročne zanesljivosti in oskrbe, ki jo potrebujejo.

Industrija materialov, ki je bazična za vse druge industrije, postaja v Evropi vse manj konkurenčna. Primarnega aluminija ne proizvajamo več. Ali je tudi to industrijski izziv celotne Evrope?

Tako je. Evropa si je po začetku oboroženega spopada v Ukrajini nalila čistega vina ter se seznanila s stanjem in svojimi kapacitetami. Industrijske zmogljivosti niso bile zadostne glede na naraščajoče potrebe. Hkrati je opozorila na ranljivost dobavnih verig, kjer je Evropa odvisna od drugih celin. Zato je v evropski politiki prišlo do obrata in sistemskega spodbujanja evropske obrambne industrije ter obrambne, varnosti in odpornosti.

Sledili bomo strukturnim ciljem, torej naložbam v segmente, v katerih se kažejo potrebe države.

Ali vidite možnost, da bi Dovos financiral oziroma da bi država vstopila v lastništvo slovenskega industrijskega podjetja v industriji materialov?

Možnost v principu obstaja. Sledili bomo strukturnim ciljem, torej naložbam v segmente, v katerih se kažejo potrebe države. Po drugi strani pa je Dovos naložbeno kapitalsko podjetje, ki deluje po načelu zasebnega investitorja, zato bomo vedno preverjali tudi ekonomski vidik naložbe, torej poslovno izvedljivost in dolgoročni donos.

Kako pa je pri teh vlaganjih z evropskimi pravili glede državnih pomoči?

Kar zadeva evropska pravila glede državnih pomoči: v metodologiji, ki jo za razpis še oblikujemo, bo skladnost s temi pravili upoštevana.

To je povezano tudi s testom zasebnega vlagatelja?

Tako je.

Prihajate iz obrambne industrije, iz podjetja Armas.

V Armasu sem služboval devet let, od tega sem bil slabe štiri leta direktor. Te funkcije ne opravljam več, prav tako sem s koncem prejšnjega leta odstopil kot predsednik nadzornega sveta Grozda obrambne industrije Slovenije. Vodstveno mesto v Dovosu namreč potrebuje celotnega človeka, poleg tega ne sme biti navzkrižja interesov. Integriteta je pri tem izjemno pomembna.

Ko ste odstopili kot predsednik nadzornega sveta Grozda obrambne industrije je ta imel veliko več članov kot takrat, ko ste postali predsednik. Grozd ima zdaj okoli 200 članov.

Res je, številka se približuje 200. Ko sem začel aktivno delati na grozdu, nas je bilo manj kot 50. V tem času so se geopolitični prostor, temeljna varnostna situacija in gospodarski trendi v Evropi spremenili. Veliko podjetij zdaj išče svoje priložnosti ravno v tem segmentu, zato je grozd postal zelo zanimiv. Hkrati pa smo z dobrim delom to organizacijo okrepili, da je postala prepoznavno stičišče in zagovornik interesov v panogi.

Kako vidite razvoj slovenske obrambne industrije v zadnjem obdobju?

Slovenska obrambna industrija se bo razvila tam, kjer ima tradicijo in kjer ima največjo možnost za večnamenskost. Če govorimo o področjih, so to napredni materiali, predelava materialov, precizna mehanika, elektronika, senzorika, kibernetika. Slovenska industrija ima priložnost za razvoj v segmentih, v katerih smo že dobri in v katerih aplikacije iz civilnega sveta prenašamo na področje obrambe. Slovenija je majhna država, nikoli ne bo mogla vsega proizvesti, zato bomo vedno odvisni od zunanjih dobav. A vendar lahko bistveno pripomoremo, da smo del teh dobav, in to v visokotehnoloških nišnih segmentih.

Nekoč je veljalo, da banke ne podpirajo te industrije. To naj bi se spremenilo. Kako je z bančno podporo?

Slovenija je majhen trg, ki sam po sebi ne zadošča za preživetje podjetij na tem področju. Ta morajo biti izvozno usmerjena. Vidimo pozitiven preobrat v pristopu bančnega sistema in tudi javne percepcije te panoge, ki je nekoč veljala za manj zaželeno. Zdaj se vse bolj jasno vidi, da panoga obrambe, varnosti in odpornosti postaja ključni temelj suverenosti naše države.