Dovos bo v podjetja vložil od dveh do 20 milijonov evrov

Državna družba Dovos išče podjetja, v katera bi vložila od dva do 20 milijonov evrov, praviloma pa bo manjšinski lastnik. Objavila je namreč javno vabilo k oddaji ponudb za kapitalsko partnerstvo s slovenskimi podjetji na področjih obrambe, varnosti in odpornosti.

Dovos namerava investirati v podjetja, ki s svojimi tehnologijami, proizvodi in storitvami prispevajo h krepitvi slovenske obrambne industrije in tehnološke baze ter imajo potencial za rast na mednarodnih trgih, so sporočili iz družbe, ki jo je lani ustanovil Slovenski državni holding. Vlagali bodo v podjetja, ki razvijajo ključne strateške tehnologije, proizvode in storitve, na področjih večnamenske rabe in krepitve odpornosti, sistemov brez posadk in zaščite pred njimi, mobilnosti in večnamenske logistične podpore, kibernetske varnosti, umetne inteligence in digitalnih tehnologij, zapolnjevanja kritičnih vrzeli, protizračne raketne obrambe in sistemov zaznavanja.

»Dovos pri tem nastopa kot kapitalski vlagatelj, ki projekte izbira na podlagi njihove strateške ustreznosti, ekonomske upravičenosti in tržne perspektive. Postopek ni postopek javnega naročanja, temveč investicijski postopek izbora projektov za kapitalsko partnerstvo,« so zapisali in dodali: »Gre za prvi tak primer v Sloveniji, v katerem država sistematično in tržno nastopa kot kapitalski partner pri krepitvi industrijskih in tehnoloških zmogljivosti na teh področjih.« Rok za oddajo ponudb je 29. junij.