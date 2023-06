Dr. Marko Bitenc: Pri nas ni in ne bo zdravje privilegij, rezerviran za elite

Dr. Marko Bitenc, torakalni kirurg, lastnik zasebne klinike MCL, poslovnež, prvi med prostozidarji, je v pogovoru za Delov podcast Supermoč med drugim povedal, da kljub izzivom javnega zdravstva, kot so vse višji stroški zdravstvenega sistema, demografski izzivi, pomanjkanje zdravstvenega kadra in nezanimanje za zdravniški poklic, še vedno verjame v obstoj in nujnost javnega zdravstvenega sistema.

»Do konca življenja bom zagovornik javnega zdravstvenega sistema,« je dejal in izrazil prepričanje, da »v Sloveniji ni in nikoli ne bo zdravje privilegij, rezerviran le za elite.« »Absolutno se strinjam, da morajo bogataši prispevati v zdravstveni sistem več kot šibkejše skupine. Sam vsak mesec plačujem za zdravstveni sistem več kot 900 evrov,« je dejal.

Vabila na pogovor ni sprejel takoj. »Še vedno nisem ravnodušen ob prebiranju nepreverjenih novic o sebi in o mojem delu ter o škodljivem rušenju integritete ter ugleda, ki ju gradim s predanim delom desetletja.« Ko se je odločil za snemanje, pa je dejal: »Želim sporočiti razsvetljenske misli, ki bodo dvignile energijo Slovencev, ki bodo ponovno povezale, ki bodo pozdravile zatečeno stanje v družbi, kjer izgubljajmo vsi, še najbolj naši otroci.« Med drugim je povedal, kako »starši mislijo, da bo dobro, če bodo športni klubi, vrtci in šole ter ostali namesto njih samih vzgajali otroke. To je zmotno in škodljivo.«

»Vsi se moramo sleherni trenutek zavedati, da naša čustva in misli vplivajo na zdravje in razvoj bolezni in celo smrt.« Zakaj? »Ker sta telo in duša dokazano povezana,« zatrjuje Marko Bitenc. V to je trdno prepričan, in se mu ne zdi le marketinška mantra »newage« duhovnosti, ampak nekaj, česar bi se morali ob izzivih, s katerimi se sooča slovenski zdravstveni sistem, vse bolj zavedati.