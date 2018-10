Vesna Vuk Godina, profesorica s pregovorno spektakularnimi predavanji. In mnenji, ki bralca nikoli ne pustijo hladnega. Ne glede na to, ali njena razmišljanja razumete kot vsebino, ki najde prostor v vašem zasebnem kodeksu vedenja, ali pa jih zavržete v predal skrajnosti, je Vesna ženska, ki je doživela dovolj, da lahko sama s sabo živi mirna. In ne, tega zase ne morejo reči vsi.Preberite intervju na onaplus.si.