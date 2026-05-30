Drago Kos dekan na akademiji za boj proti korupciji

Upravni odbor Mednarodne akademije za boj proti korupciji (IACA) je ta teden pravnika in nekdanjega predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Draga Kosa imenoval za dekana te ustanove. Kos, ki je od konca novembra opravljal funkcijo vršilca dolžnosti dekana, bo mandat uradno nastopil 1. julija.

Kot so ob njegovem imenovanju zapisali v IACA, velja Kos za mednarodno priznanega strokovnjaka za boj proti korupciji, ki ima desetletja izkušenj na področju upravljanja, integritete in mednarodnega sodelovanja. »V svoji odlični karieri je zasedal visoke vodstvene položaje v protikorupcijskih institucijah in je veliko prispeval h globalnim prizadevanjem za krepitev preglednosti, odgovornosti in pravne države,« so poudarili.

IACA je mednarodna medvladna organizacija s sedežem v Laxenburgu v Avstriji, ki predstavnike vlad in strokovnjake izobražuje o ukrepih na področju preprečevanja korupcije.

Članstvo v njej je odprto za države članice Združenih narodov in medvladne organizacije. Trenutno ima IACA 84 članic, od tega je 79 držav članic ZN, med njimi tudi Slovenija, in štiri medvladne organizacije.

IACA so sicer leta 2010 ustanovili Urad ZN za droge in kriminal, Interpol, Evropski urad za boj proti goljufijam (Olaf), republika Avstrija in drugi deležniki. Njeno poslanstvo je boj proti korupciji po vsem svetu z zagotavljanjem usposabljanja, izvajanja akademskih izobraževanj, kot so magistrski programi na področju boja proti korupciji, in raziskav.