    Slovenija

    Drago Kos: NPU je policijska enota, kar očitno ustreza vsem strankam

    Da politika vplivala na policijo, so pri nas zaenkrat zgolj domneve, drugod po Evropi pa so takšni primeri že spodnesli marsikateri funkcionarski stolček.
    »V tujini so zadeve jasne, če se kateri politik želi vpletati v delo policije, je to ponavadi zadnje dejanje, ki ga stori kot politik,« dodaja Drago Kos. FOTO: Marko Feist
    »V tujini so zadeve jasne, če se kateri politik želi vpletati v delo policije, je to ponavadi zadnje dejanje, ki ga stori kot politik,« dodaja Drago Kos. FOTO: Marko Feist
    Luka Škoda
    16. 8. 2025 | 15:00
    9:44
    Preiskava KPK, ki jo zaradi suma kršitve integritete vodijo proti premieru Robertu Golobu, še ni končana. So pa osnutek končnih ugotovitev že vročili Golobu, in ta je nanj odgovoril. KPK je postopek proti premieru Golobu sprožila na podlagi prijave nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar zaradi sumov kršitve integritete in zaradi domnevnega izvajanja pritiskov na policijo in ministrico. 

    Med drugim je bilo sporno, koga naj se zaposli ali odpusti. Novembra 2023 je Goloba zaradi tega tako KPK-ju kot tožilstvu prijavila nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar, ki je po sporu s premierjem odstopila s položaja. 

    »Premier Golob me je obvestil, da Boštjan Lindav ni opravil naloge glede očiščenja policije, da gre ob tem za izdajo, izpostavil mi je Darka Muženiča in Davida Antoloviča. Zaznala sem, da je premier z direktorjem nacionalnega preiskovalnega urada v neposrednem kontaktu,« je takrat dejala Bobnar.

    »Tovrstne zadeve so se reševale z zakoni, v času mojega delovanja je bil nacionalni preiskovalni urad s tem namenom ustanovljen kot samostojni organ za preiskovanje hujših oblik kriminalitete,« komentira prvi predsednik komisije za preprečevanje korupcije in nekdanji kriminalist Drago Kos. »Potem je SDS spremenil status urada, ki je postal samo še ena izmed enot v policiji. Tako je še danes, torej to ustreza vsem političnim strankam.«

    Osebne kaprice, in ne želja po podreditvi

    »Med pogovorom za kandidata za vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije je beseda nanesla tudi na bivšega direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada Darka Muženiča, za katerega sva oba z Bobnarjevo pojasnila, da njegova premestitev v tem trenutku ne bo mogoča,« pa je zapisano v poročilu, ki ga je ministrici Bobnar izročil Boštjan Lindav, takratni v.d. generalnega direktorja policije.

    Evropsko javno tožilstvo je namreč na podlagi prijave bivšega direktorja Urada za preprečevanje pranja denarja Damjana Žuglja zoper Muženiča odprlo preiskavo. »Golob je dejal, da to razume, vendar je kljub temu potrebno čimprej prestaviti Muženiča na mesto direktorja NPU,« je še zapisano. 

    Ob tem Kos meni, da v primeru morebitnih pritiskov Goloba sicer ni šlo za željo koalicije po podreditvi policije, temveč je šlo za »osebne kaprice predsednika vlade, ki ni mogel, želel ali hotel razumeti, da ministrstvi za notranje zadeve ne more izvajati kadrovskih rešitev.« 

    »V tujini so zadeve jasne, če se kateri politik želi vpletati v delo policije, je to ponavadi zadnje dejanje, ki ga stori kot politik,« dodaja.

    »Katarina Kresal je po mnjenju vseh policistov, s katerimi sem se pogovarjal, najbolj spoštovala avtonomijo policije in se ni vpletala. Po njej pa so stvari šle navzdol in trenutno smo tam, kjer smo. Imamo ministra za notranje zadeve, ki glede na sposobnosti ne bi smel biti na tem položaju. Imamo generalnega direktorja policije, ki je bil izbran zato, da policija ne bi kaj preveč razmišljala s svojo glavo,« pove Kos.  

    Spomni še, da je bila sporna tudi ustanovitve službe za varovanje predsednika vlade, pri čemer je vseskozi sodeloval tudi bivši policist in na mnenje katerega se je kljub nasprotovanju policije opiral Golob. Njegovo ime je policija anonimizirala, a je Golob kasneje odgovoril, da se je organizaciji te službe posvetoval z Milošem Njegoslavom Milovićem.

    Milović naj z vlado ne bi imel sklenjene nobene pogodbe o sodelovanju, na kar je v poročilu opozoril tudi Lindav. »Posebej neodgovorno ravnanje je bilo tudi, ko je na sestankih med dvema državnima organoma sodeloval človek, ki v nobenem od teh organov ni zaposlen,« pravi Kos.

    Ali je politika vplivala na delo policije in zabrisala mejo med vejami oblasti, pri nas še preiskujejo, drugod po Evropi pa so podobni primeri že spodnesli marsikateri funkcionarski stolček.  

    Uporaba obveščevalne službe za vohunjenje 

    Še najbolj neobičajna in skorajda za filmska platna primerna je zgodba nekdanjega češkega premiera Petra Nečasa. Ta se je se je na vrh desničarske koalicije povzpel leta 2010, potem ko je obljubil, da bo izkoreninil korupcijo. Prav to pa ga je stalo politične kariere in zveze s takratno ženo. 

    Protikorupcijske organizacije, ki jih je rešil političnih okov, so namreč vodjo njegovega kabineta Jano Nagyovo obtožile zlorabe obveščevalne službe – Nagyova je njihovo opremo uporabljala za vohunjenje za Nečasovo ženo. Kasneje se je branila, da je to storila, »da bi ženo zaščitila pred Jehovovimi pričami«, v tistem času pa je bila obtožena tudi ponujanja podkupnin trem poslancev z namenom, da bi ti odstopili in omogočili sprejetje vladnih zakonov, ki jih je želel vpeljati Nečas. Ta je zaradi afere kasneje odstopil in ostal v zvezi z Nagyjovo. 

    Nečas bi se moral marsikaj naučiti že iz napak njegovega predhodnika. Mirek Topolanek, premiera češke vlade med letoma 2006 in 2009, so leta 2008 golega fotografirali v vili Silvia Berlusconija, v kateri je takrat potekala zabava, s čimer si je nakopal nemalo preglavic. 

    Prijateljsko brisanje kazenskih točk prevetrilo irsko policijo 

    Na Irskem je brisanje kazenskih točk iz vozniških dovoljenj odneslo vodjo irske policije in varnostne službe Garde Síochána. 

    Policijski narednik Maurice McCabe je leta 2012 trdil, da so višji policijski uradniki irske policije in varnostne službe večkrat neupravičeno zbrisali kazenske točke iz vozniških dovoljenj kršiteljev, ki so politično visoko kotirali. Hkrati je razkril, da so policijske postaje pod upravo Garde več desetletij snemale tudi nenujne klice, s čimer so vplivali na sodne postopke in preiskave.

    Zatem se je na žvižgačal usul plaz. Nekdanji šef Garde Martin Callinan ga je obtožil, da je spolno zlorabil njegovega družinskega člana, za medije pa je izjavil, da se mu obtožbe proti policiji oziroma višjim policijskim uradnikom »zdijo odvratne«.

    Toda poročilo nadzornega organa za javno porabo je s pomočjo dokazov McCabea ugotovilo, da je do nepravilnosti v sistemu podeljevanja kazenskih točk res prišlo in da ja država zaradi tega izgubila veliko prihodkov.

    Sodišče je nato preiskovalo tudi to, ali je Garda zoper McCabea sprožila obrekovalno kampanjo z namenom blatenja in znižanja njegove kredibilnosti. Ugotovili so, da je obtožba spolne zlorabe lažna in da so višji policijski uradniki – zlasti Martin Callinan in tiskovni predstavnik Garde David Taylor – vodili načrtno kampanjo proti McCabu. Sodišče ga je oprostilo, njihova ugotovitev pa je močno prizadela ugled Martina Callinana, ki je kasneje tudi odstopil.

    McCabe še deset let po aferi pogosto sodeluje v političnih debatah in po poročanju tujih medijev prepričan, da »sistem sedaj deluje pravilno in da se kaj takega ne more in ne bi smelo ponoviti«. 

    Največja vohunska afera v Avstriji, ki je zamajala zaupanje v našo sosedo

    V Avstriji je leta 2018 racija razkrila nevralgične točke avstrijske notranje varnostno-obveščevalne službe in omajala zaupanje drugih držav v našo sosednjo državo na severu. 

    Egisto Ott je bil dolgoletni avstrijski policist in obveščevalec, ki je delal v BVT, avstrijski notranji varnostno-obveščevalni službi. Zadolžen je bil za protiteroristične zadeve, s čimer je imel dostop do občutljivih informacij, vključno z informacijami, ki si jih je BVT izmenjeval z drugimi obveščevalnimi službami. Že pred izbruhom afere leta 2018 je bil na sumu opozicije zaradi povezav z ruskimi obveščevalnimi strukturami, kar je povzročilo zaskrbljenost glede varnosti podatkov v Avstriji.

    Dogodek, ki je sprožil afero, se je zgodil februarja omenjenega leta, ko je policija zaradi suma korupcije na pobudo notranjega ministrstva izvedla racijo na sedežu BVT. Med racijo so preiskovalci zasegli tajne podatke in dokumente ter vohunsko opremo organa BVT. Med drugim so zasegli gradivo, ki je vsebovalo tajne informacije tujih vladnih organizacij, ki so sodelovale z BVT, akcijske načrte in sezname agentov. Nekateri izmed teh podatkov so bili del mednarodnih obveščevalnih izmenjav, kar pomeni, da so bile ogrožene tudi informacije, ki jih je Avstrija pridobila od tujih držav z zagotovilom stroge tajnosti. 

    Primer je odmeval tudi v tujini, saj je tako zaradi racije kakor tudi zaradi domnevnega sodelovanja Otta z Rusi omajal zaupanje v avstrijske varnostne strukture. BVT je bil deležen mednarodne izolacije, nekatere partnerske službe so omejile deljenje obveščevalnih podatkov z Avstrijo, notranjepolitično pa je vodila do reforme, v okviru katere je bila služba preoblikovana v novo agencijo DSN (Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst), ki naj bi delovala bolj transparentno. 

    Leta 2024 so zaradi suma vohunjenja in zlorabe položaja Egista Otta aretirali. 

