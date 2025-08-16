Drago Kos: NPU je policijska enota, kar očitno ustreza vsem strankam

Preiskava KPK, ki jo zaradi suma kršitve integritete vodijo proti premieru Robertu Golobu, še ni končana. So pa osnutek končnih ugotovitev že vročili Golobu, in ta je nanj odgovoril. KPK je postopek proti premieru Golobu sprožila na podlagi prijave nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar zaradi sumov kršitve integritete in zaradi domnevnega izvajanja pritiskov na policijo in ministrico.

Med drugim je bilo sporno, koga naj se zaposli ali odpusti. Novembra 2023 je Goloba zaradi tega tako KPK-ju kot tožilstvu prijavila nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar, ki je po sporu s premierjem odstopila s položaja.

»Premier Golob me je obvestil, da Boštjan Lindav ni opravil naloge glede očiščenja policije, da gre ob tem za izdajo, izpostavil mi je Darka Muženiča in Davida Antoloviča. Zaznala sem, da je premier z direktorjem nacionalnega preiskovalnega urada v neposrednem kontaktu,« je takrat dejala Bobnar.

»Tovrstne zadeve so se reševale z zakoni, v času mojega delovanja je bil nacionalni preiskovalni urad s tem namenom ustanovljen kot samostojni organ za preiskovanje hujših oblik kriminalitete,« komentira prvi predsednik komisije za preprečevanje korupcije in nekdanji kriminalist Drago Kos. »Potem je SDS spremenil status urada, ki je postal samo še ena izmed enot v policiji. Tako je še danes, torej to ustreza vsem političnim strankam.«

Osebne kaprice, in ne želja po podreditvi

»Med pogovorom za kandidata za vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije je beseda nanesla tudi na bivšega direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada Darka Muženiča, za katerega sva oba z Bobnarjevo pojasnila, da njegova premestitev v tem trenutku ne bo mogoča,« pa je zapisano v poročilu, ki ga je ministrici Bobnar izročil Boštjan Lindav, takratni v.d. generalnega direktorja policije.

Evropsko javno tožilstvo je namreč na podlagi prijave bivšega direktorja Urada za preprečevanje pranja denarja Damjana Žuglja zoper Muženiča odprlo preiskavo. »Golob je dejal, da to razume, vendar je kljub temu potrebno čimprej prestaviti Muženiča na mesto direktorja NPU,« je še zapisano.

Ob tem Kos meni, da v primeru morebitnih pritiskov Goloba sicer ni šlo za željo koalicije po podreditvi policije, temveč je šlo za »osebne kaprice predsednika vlade, ki ni mogel, želel ali hotel razumeti, da ministrstvi za notranje zadeve ne more izvajati kadrovskih rešitev.«

»V tujini so zadeve jasne, če se kateri politik želi vpletati v delo policije, je to ponavadi zadnje dejanje, ki ga stori kot politik,« dodaja.

»Katarina Kresal je po mnjenju vseh policistov, s katerimi sem se pogovarjal, najbolj spoštovala avtonomijo policije in se ni vpletala. Po njej pa so stvari šle navzdol in trenutno smo tam, kjer smo. Imamo ministra za notranje zadeve, ki glede na sposobnosti ne bi smel biti na tem položaju. Imamo generalnega direktorja policije, ki je bil izbran zato, da policija ne bi kaj preveč razmišljala s svojo glavo,« pove Kos.

Spomni še, da je bila sporna tudi ustanovitve službe za varovanje predsednika vlade, pri čemer je vseskozi sodeloval tudi bivši policist in na mnenje katerega se je kljub nasprotovanju policije opiral Golob. Njegovo ime je policija anonimizirala, a je Golob kasneje odgovoril, da se je organizaciji te službe posvetoval z Milošem Njegoslavom Milovićem.

Milović naj z vlado ne bi imel sklenjene nobene pogodbe o sodelovanju, na kar je v poročilu opozoril tudi Lindav. »Posebej neodgovorno ravnanje je bilo tudi, ko je na sestankih med dvema državnima organoma sodeloval človek, ki v nobenem od teh organov ni zaposlen,« pravi Kos.

Ali je politika vplivala na delo policije in zabrisala mejo med vejami oblasti, pri nas še preiskujejo, drugod po Evropi pa so podobni primeri že spodnesli marsikateri funkcionarski stolček.