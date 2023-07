Drastični upad domačih gostov nadomestili tuji

Slovenske turistične kraje je v prvih šestih mesecih obiskalo skoraj 2,5 milijona gostov ali šest odstotkov več kot v istem obdobju lani. Vendar je bilo med njimi za tretjino manj domačih gostov, ki so do konca junija še lahko dopustovali z državnimi turističnimi boni. Nadomestili so jih tuji gostje, saj je bilo njihovih prihodov skoraj 40 odstotkov več.

Delež domačih gostov se je po izteku turističnih bonov znižal. Po statističnih podatkih so junija letos domači gostje ustvarili več kot polovico manj prihodov kot v istem mesecu lani. Slika je podobna pri prenočitvah. Junijski obisk je bil tako za skoraj 14 odstotkov slabši kot lanski. Vendar je šestmesečni rezultat zaradi večjega obiska tujih gostov pozitiven. V tem času je bilo tako 6,3 milijona prenočitev ali 3,9 odstotka več kot v istem obdobju preteklo leto; dve tretjini so prispevali tujci.

Vrnitev Italijanov

Največ tujih gostov je do konca junija prišlo iz Nemčije – 249.000 ali za četrtino več kot v tem času pred letom dni. Na prvem mestu so tudi pri prenočitvah. Množično se vračajo tudi italijanski gostje; k nam je prišlo 218.000 gostov iz zahodne sosede ali skoraj 60 odstotkov več kot leta 2022. Na tretjem mestu so Avstrijci.

Največ obiska in prenočitev so v omenjenem obdobju imele gorske občine, in sicer za dobrih pet odstotkov več kot v prvem polletju lani. Junija je bil obisk za desetino nižji. Na drugem mestu so obmorske občine, kjer pa je bil junija obisk za kar dobro tretjino nižji kot prejšnje leto, v šestih mesecih pa za 8,8 odstotka; pri prenočitvah je bil upad malo manjši. Tudi zdraviliške občine so imele junija upad števila prihodov in prenočitev, medtem ko so mestne občine, ki so najbolj čutile posledice epidemije, letos v tem obdobju občutno bolje obiskane. Največ prenočitev je še vedno v hotelih, sledijo apartmaji in zasebne sobe ter kampi.