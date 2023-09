Drastičnih zvišanj položnic to zimo ni pričakovati

V nadaljevanju preberite:

Analiza cen, ki so jo za leto 2022 pri distributerjih toplote, ki to dejavnost opravljajo kot gospodarsko javno službo, opravili na Agenciji RS za energijo, kaže, da so se lani najdražje ogrevali v Trbovljah. Trboveljsko gospodinjstvo v 2,5-sobnem stanovanju v večstanovanjski hiši je megavatna ura ogrevanja s prispevki in DDV na mesec v povprečju stala dobrih 213 evrov. Več kot dvesto evrov so za megavatno uro plačevali tudi v Oplotnici, približno dvainpolkrat ceneje pa so se greli v Šaleški dolini, Murski Soboti in Lendavi.