Dražba za Pejovičevo premoženje preklicana

»Sodnica je preklicala dražbo za premoženje Edvina Pejoviča, za katero sta varščini vplačala Vlasta Vežnaver in TV3. Razlog pa je bil ugovor Enesa Draganovića, da je pravzaprav on lastnik premoženja na dražbi,« je nenavaden zaplet na koprskem okrajnem sodišču povzel Pejovičev odvetnik Uroš Pogačnik iz odvetniške pisarne Čeferin.



Dražba za premoženje koprskega podjetnika Edvina Pejoviča - o čigar poslih smo obširno poročali včeraj - je bila napovedana za danes na koprskem okrajnem sodišču. Pejovič namreč dolguje 1,27 milijona evrov podjetju Elp plus, s katerim si sicer deli poslovne prostore v Kopru. Pejovičevo premoženje, ki se je znašlo na dražbi, obsega več zemljišč v Oltri v Ankaranu, ovrednoteno pa je na dobrih 100.000 evrov. Sodišče ga lahko na prvi dražbi proda za najmanj 70 odstotkov vrednosti.



Odvetnik Pogačnik je zagotovil, da Pejovič ni povezan z družbo Elp plus, zavrnil je tudi, da bi šlo pri dražbi Pejovičevega premoženja za finančni manever. V primeru Elp plus gre, kot je poudaril, za terjatev, zavarovano s hipotekami in zemljiškimi dolgovi, ki so jo odkupili od Banke Koper in izhaja iz kreditne pogodbe.

Kako so z dražbo povezan akterji Pejo Šampionke v stečaju

»Zanimivo, da se je kot lastnik Pejovičevega premoženja prijavil prav Enes Draganović, ki je sicer kupil terjatve Šampionke, in z njo povezanega Sebstjana Vežnaverja, do Pejo Šampionke v stečaju. Ali ne gre morda za zlorabo postopka, da bi preprečil ali prestavil dražbo?« izpostavlja Pejovičev odvetnik.



S koprskim podjetnikom Sebastjanom Vežnaverjem sta povezana tudi Vlasta Vežnaver (njegova mati) in podjetje TV3, ki sta vprašala varščino za sodelovanje na dražbi. Spor med Vežnaverjem in Pejovičem se vleče od leta 2008, ko je slednji prodal Pejo Šampionko srbskemu podjetju Beohemija. Vodenje Peja Šampionke je tedaj prevzel Vežnaver, ki je le leto zatem sprožil njen stečaj podjetja. Sledila je vrsta sodnih postopkov in ovadb.



Tožbeni zahtevek proti Edvinu Pejoviču, ki ga je pred desetimi leti sprožila stečajna upraviteljica Pejo Šampionke Majda Šantl, je z 2,2 milijona evrov do danes narasel na 4,5 milijona evrov. V ponovljenem postopku je novogoriško sodišče že drugič potrdilo tožbeni zahtevek, a se je Pejovič vnovič pritožil. Poskus zunajsodne poravnave, ki jo je ponudil Pejovič, je propadel. Odkup tožbenega zahtevka pa je ponudil najprej Vežnaver prek Šampionke, nato pa Enes Draganović, ki se je danes pojavil na sodišču kot domnevni lastnik Pejovičevega premoženja.



Včeraj smo poročali tudi o poslih Edvina Pejoviča na Maldivih, kamor je svojim podjetjem prek podjetja Pejo, v zadnjih treh letih nakazal 2,2 milijona evrov, kot vračilo dolga. Pejovičev upnik, podjetje Elp plus, pa je prav tako Pejovičevemu podjetju na Maldivih v tem obdobju nakazal za 725.000 evrov vračila dolga.



Pejovičev odvetnikPogačnik je ob tem poudaril, da so zgoraj omenjeni posli povsem običajni in razvidni iz javno dostopnih podatkov ter jih nobeden izmed pristojnih državnih organov ni problematiziral. Od navedenih transakcij so, še doda, plačani tudi vsi davki. »Pejovič na enak način posluje že več kot deset let in je družbi na Maldivih denar posojal, še preden je bila Pejo Šampionka prodana in še preden je bila proti njemu v zvezi s tem vložena tožba. Prvo posojilo v višini dveh milijonov evrov je bilo Pejovičevi družbi Best Dives dano že leta 2008. To dokazuje, da trenutna ravnanja niso v nikakršni zvezi z dražbo njegovega premoženja,« je poudaril.