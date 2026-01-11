Dražgoše ob obletnici znova cilj mnogih, večinoma zaradi spomina in tradicije

Ob 84. obletnici dražgoške bitke se je na današnji spominski slovesnosti v Dražgošah znova zbrala množica ljudi, ki jo je nagovoril predsednik vlade Robert Golob. Izpostavil je pomen dražgoške bitke in pomen zgodovinske enotnosti slovenskega naroda v boju za svobodo.

»Najsvetlejše prizore slovenske zgodovine zaznamuje enotnost – enotnost misli, duha in dejanj, povezanost v boju za emancipacijo slovenskega naroda, za svobodo slovenske kulture in slovenskega jezika. Slovencem je v najtežjih zgodovinskih preizkušnjah vedno uspelo stopiti skupaj in premagati tisto in tistega, ki nas je preizkušal,« je dejal premier.

Ključ do uspeha osvobodilne fronte je bila po njegovih besedah enotnost med različnimi družbenimi in političnimi skupinami. »Čeprav bi nas nekateri radi prepričali drugače, današnja politična delitev naroda ni zgodovinsko dejstvo, temveč je bila ustvarjena umetno. Od teh delitev imajo korist le tisti, ki hujskajo, pozivajo k orožju, sovražnemu govoru, nespoštovanju človekovih pravic in celo kršenju mednarodnega prava,« je navedel.

V Dražgošah znova množica ljudi Dražgoše je ob obletnici znamenite bitke tudi letos obiskala množica ljudi, večinoma zaradi ohranjanja spomina in tradicije. Številni so se v vas na pobočjih Jelovice kljub zahtevnim zimskim razmeram tudi tokrat podali peš. Planinska društva so v sodelovanju z veteranskimi organizacijami pripravila osem pohodov, ki se jih je udeležilo 600 pohodnikov.

FOTO: M. Š.

Eno najpomembnejših dejanj narodnoosvobodilnega boja

Kot je poudaril, se danes spominjamo enega najpomembnejših dejanj narodnoosvobodilnega boja, ko so se pred 84 leti borci Cankarjevega bataljona v hladnih zimskih dneh v škofjeloških gozdovih neustrašno zoperstavili močnim okupatorskim silam. Umaknili so se v Dražgoše, kjer so jih obkolili nacisti. Tri dni so odbijali napade, dokler se niso umaknili pred tujimi vojaki, ki so v maščevanju do tal požgali vas in pobili 41 domačinov.

»Nikoli se ne bomo dali prepričati, da so za to tragedijo krivi borci za svobodo in svoj narod, temveč tuji vojaki, ki so prišli, da vzamejo našo zemljo, da nas Slovence, tudi vaščane Dražgoš, zbrišejo kot narod,« je dejal Golob. V nagovoru je spomnil na dražgoško bitko kot simbol neuklonljivosti in zavrnil poskuse potvarjanja zgodovine ter umetnega poglabljanja delitev v sodobni družbi. Opozoril je tudi na sodobne izzive, porast skrajnih gibanj in odgovornost današnje generacije, da zaščiti temeljne vrednote demokracije, pravne in socialne države.

FOTO: M. Š.

Zbrane je nagovoril tudi predsednik organizacijskega komiteja za prireditve Po stezah partizanske Jelovice, upokojeni generalmajor Ladislav Lipič. Vesel je, da v Dražgoše pridejo ljudje različnih generacij, kar vidi kot primer medgeneracijskega sožitja in strpnosti. »Le takšna skupnost omogoča prenos pozitivnih vrednot in zgodovinskih dejstev na mlajše rodove,« je dejal.

Izpostavil je pomembno vlogo Dražgoš, saj da je bila na tem mestu izbojevana največja moralna zmaga, zmaga nad vdanostjo v usodo, zmaga zaupanja vase in zmaga odgovornosti za prihodnost lastnega naroda. »Le na tej in takšnih zmagah, vključno z našo osamosvojitveno vojno leta 1991, se lahko ponovno gradi visoka stopnja naše skupne samozavesti, ponosa in enotnosti,« je prepričan Lipič.

69. spominske slovesnosti, katere geslo je bilo S strahom in pogumom v boj za svobodo, se je udeležila tudi vrsta ministrov in drugih vidnih politikov. Premier je h kostnici spomenika položil venec. Padlim devetim partizanom in 41 domačinom ter ostalim, so se poklonile tudi delegacije borčevskih združenj, nekaterih občin in političnih strank.