Varuhinja obsoja shod domoljubov, opozarja na etičnost poslancev

Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je opozorila na pomen etičnega kodeksa DZ za poslanke in poslance. Ob tem je opozorila, da javno opravičilo poslanca Svobode Lenarta Žavbija glede besed, izrečenih na torkovi seji mandatno-volilne komisije, ne nadomešča etičnega ravnanja.

Žavbijevo opravičilo je sicer pozdravila, a povedala tudi, da to ne nadomešča potrebe po jasnem odzivu DZ, »skladno z etičnim kodeksom in odločnega odziva vseh poslanskih skupin, predvsem pa poslanske skupine Gibanja Svoboda, katere namestnik vodje je poslanec Lenart Žavbi.«

Od vodstva DZ torej pričakuje ukrepanje, saj kodeks določa obravnavo kršitev. Dodala je še, da »etika javne besede glede homofobnega ali kateregakoli drugega izražanja, ki odraža nestrpnost, predsodke, zaničevanje ali sovraštvo na podlagi katerekoli osebne okoliščine, zahteva ničelno toleranco in ustrezno ukrepanje.«

V sporočilu za javnost je Drenik Bavdek navedla, da je Varuh po sprejetju etičnega kodeksa DZ leta 2020 opozoril, da bo ključno, kako se bo ta samoregulacijski mehanizem obnesel v praksi, in večkrat izpostavil, da je poslanski kodeks ključen pri odzivanju na primere sovražnega govora v politiki.

Obsodbe tudi glede včerajšnjega "Shoda domoljubov"

Varuhinja je obenem »najostreje obsodila« shod, na katerem je v torek okoli 100 udeležencev v središču Ljubljane vzklikalo gesla, uperjena proti tujcem, in uporabljalo nacistično ikonografijo. Zapisala je, da takšni »sramotni prizori na ulicah Ljubljane v sodobni demokratični družbi ne smejo imeti prostora«. Spomnila je, da kazenski zakonik kot kaznivo dejanje določa javno spodbujanje in razpihovanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

»7. julij bo zapisan kot opomin, da je treba vrednote strpnosti, enakosti in spoštovanja človekovih pravic nenehno varovati in jih dosledno uresničevati v javnem prostoru. Izjave ali dejanja, ki spodbujajo nestrpnost in sovraštvo v družbi ali uporabljajo homofobne stereotipe so nesprejemljivi,« je še zapisala Drenik Bavdek.

Shod je obsodila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar, ki pravi, da to ni domoljubje ampak zastraševanje.

Shod je najstrožje obsodila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar. FOTO: Jure Makovec/Afp

Kot je razvidno tudi iz javnih objav na družbenih omrežjih, so udeleženci vzklikali gesla, uperjena proti tujcem, denimo »Slovenija Slovencem, vsi tujci ven«. Z rumenimi zastavami s črnim panterjem in transparenti so med drugim pozivali k »remigraciji«.

»Najostreje obsojam včerajšnje dogajanje na ulicah Ljubljane, kjer smo bili priča sramotnim prizorom, ki v demokratični, pravni in človekovemu dostojanstvu zavezani Sloveniji ne bi smeli imeti prostora,« je danes na družbenih omrežjih zapisala Pirc Musarjeva.