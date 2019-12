Drenikova zahteva umik javnega dela poročila Knovsa in opravičilo Tonina, sicer sledi tožba DZ

Židan potrdil prejem pisma

Zgodba, ki se spleta okrog objave javnega dela poročila Komisije za nadzor obveščevalnih služb (Knovsa) o prisluškovalnih dejavnostih med arbitražnim postopkom , dobiva nove razsežnosti, poroča portal MMC , nekdanja slovenska agentka v arbitražnem postopku, namreč zahteva umik javnega dela poročila Knovsa in opravičilo predsednika Knovsa. V nasprotnem primeru napoveduje, da bo tožila Državni zbor.Drenikova in njen pravni zastopniksta prepričana, da je poročilo poseglo v njeno zasebnost, da je komisija prekoračila svoje pristojnosti in da gre za hud poseg v temeljne človekove pravice, še poroča portal.Kako se bo odzval Državni zbor? V kabinetu predsednika DZso za Delo potrdili prejem pisma. Židan je zaenkrat za mnenje zaprosil Zakonodajno-pravno službo, se posvetoval z vodji poslanskih skupin in podpredsedniki Državnega zbora ter pridobil tudi stališče Tonina.