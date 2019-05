Dresi Rogliča, Jorgiča in nogometne reprezentance za dobrodelne namene

Kaj bo na dražbi?

Slovenska nogometna reprezentanca. FOTO: Roman ŠŠipić/Delo

Darko Jorgič. FOTO: Josep Lago(AFP

Dražba bo potekala preko oddaje ponudb na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. . Izklicne cene so navedene za vsak dres posebej. Oddane ponudbe bodo sproti objavljene na FB profilu akcije Jaz, ti, mi za Slovenijo. Dražba se bo zaključila 23. maja 2019 ob 14. uri.



V sklopu projekta Jaz, ti, mi za Slovenijo – Stara plastenka za novo življenje društvo Tandem Zagorje organizira dražbo dresov najuspešnejših slovenskih športnikov. Zbrani denar bodo namenili za nakup monitorja za nadziranje vitalnih funkcij novorojenčka za ginekološko-porodniški oddelek Splošne bolnišnice Novo mesto, so zapisali v sporočilu za javnost.Z omenjenim projektom, ki da društvo Tandem organizira že petič, želijo javnost ozavestiti o pomenu reciklaže in krožnega gospodarstva. Skupaj z mladimi in najmlajšimi vsako leto izpeljejo zbiralno akcijo PET plastenk, zbrani denar pa namenijo eni izmed slovenskih porodnišnic. Vendar pa je zbranih sredstev vedno premalo, zato so se odločili še za dražbo dresov nekaterih najuspešnejših slovenskih športnikov.Podpisani dres najuspešnejšega slovenskega kolesarja, ki po uspehih na dirki po Združenih Arabskih emiratih ter dirki od Tirenskega do Jadranskega morja kraljuje na 1. mestu svetovne serije etapnih dirk ter 3. mestu svetovne lestvice. Izklicna cena dresa je tisoč evrov.Dres slovenske nogometne reprezentance s podpisi reprezentantov, s kvalifikacijske tekme za EP 2020 med Slovenijo in Severno Makedonijo pod vodstvom selektorja Matjaža Keka, ki je potekala dne 24.3.2019 v Stožicah. Dres so podpisali:ter. Dres je v dobrodelni namen prispevala Nogometna zveza Slovenije. Izklicna cena dresa je štiristo evrov.Etui za lopar ter slika s podpisom, člana Namiznoteniškega kluba Krka Novo mesto, najboljše uvrščenega slovenskega namiznoteniškega igralca na svetovni jakostni lestvici ITTF, kjer je med posamezniki na 41. mestu, že tretje leto zapored pa je državni prvaka v posamični konkurenci. Skupaj s Petrom Hribarjem pa sta tudi evropska prvaka v dvojicah do 21 let. Izklicna cena rekvizita je sto evrov.