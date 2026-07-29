Dron, termovizijska kamera in 119 ljudi v iskanju pogrešanega otroka

V torek popoldne je v naselju Briše pri Polhovem Gradcu potekala obsežna iskalna akcija. S tabora za otroke s posebnimi potrebami je neznano kam izginil otrok, ki so ga po uri in pol našli nepoškodovanega.

Obvestilo o pogrešanem otroku so pristojne službe prejele ob 16.47. Zaradi okoliščin, povezanih z otrokovimi posebnimi potrebami, je bila potrebna hitra in usklajena intervencija. Na območju so posredovali policisti, prostovoljni gasilci iz več gasilskih društev, vodniki reševalnih psov ter Gasilska brigada Ljubljana z brezpilotnim letalnikom.

Po navedbah Prostovoljnega gasilskega društva Dvor je bilo v iskalni akciji vzpostavljeno operativno poveljstvo, ki je usklajevalo pregled terena. Sprva predvideno uporabo policijskega helikopterja so po presoji štaba nadomestili z dronom s termovizijsko kamero, ki je omogočil natančnejši pregled območja, medtem ko so ekipe na tleh sistematično prečesavale teren in vzpostavljale obroč okoli območja iskanja.

Ko tehnologija ni dovolj

Ključni preobrat je prinesel pristop, ki je temeljil na poznavanju otrokovih potreb. Po pogovoru z vzgojitelji in starši so reševalci ocenili, da se bo otrok najverjetneje odzval na glas bližnje osebe. Enega od staršev so zato vključili v iskalno akcijo, njegov glas pa prek zvočnika predvajali iz gasilskega vozila, ki je počasi vozilo po območju.

Strategija se je izkazala za uspešno. Reševalci so kmalu zaznali otrokov odziv, določili njegovo lokacijo in ga našli nepoškodovanega.

V iskalni akciji je sodelovalo skupno 119 ljudi, med njimi 86 prostovoljnih gasilcev, 18 vodnikov reševalnih psov, dva poklicna gasilca in 13 policistov. Poleg PGD Dvor so sodelovali še gasilci iz društev Zalog, Butajnova - Planina, Črni Vrh, Polhov Gradec, Horjul in Šentjošt.