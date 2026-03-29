Droni, specialna vozila in 293 intervencij: obsežna sanacija po vetrolomu

V včerajšnji sanaciji posledic vetroloma preteklih dni so skupaj zabeležili 293 intervencij, največ na območju kranjskega regijskega centra za obveščanje, in sicer 154, sporoča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci so v večini primerov odstranjevali podrto drevje in zasilno prekrivali poškodovana ostrešja objektov. Sanacija se danes nadaljuje.

Regijski center za obveščanje Murska Sobota je včeraj v okviru sanacije po neurjih zabeležil 36 dogodkov, novogoriški 34, mariborski 33, celjski pa 21 dogodkov. Iz ljubljanskega in ptujskega centra poročajo vsak o štirih dogodkih, iz Trbovelj in Slovenj Gradca pa o treh, so navedli v današnjem poročilu centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje.

Po umiritvi vetra, ki je od četrtka povzročal škodo predvsem v severnem delu države, zlasti na Gorenjskem, je včeraj v prizadetih krajih po državi stekla obsežna sanacija. Obsežnejša akcija je bila v občini Žirovnica, kjer je veter poškodoval okoli 60 odstotkov objektov. Tja so na pomoč prišle tudi gasilske ekipe od drugod.

Kot so danes navedli v poročilu uprave za zaščito in reševanje, so v Žirovnico odšli na pomoč tudi gasilci iz Gasilske zveze Ljubljana. Posredovali sta tudi državni enoti za hitre reševalne intervencije, ki sta pregledovali teren z droni in nudili pomoč pri sanaciji poškodovanih objektov s specialnimi tovornimi vozili in opremo za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah. Sanacija še poteka, so pojasnili.