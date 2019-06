Drug brez drugega na smetišče zgodovine?

Ljubljana – Na prvo obletnico od parlamentarnih volitev je premierletos že drugič javno nakazal na možnost povezovanja domačih strank, ki sodijo pod skupno evropsko streho liberalcev skupine Alde. Medtem ko to potezo po poteh nekdanjega LDS njeni nekdanji predstavniki in politični analitiki pozdravljajo, so stranke, ki jim je vabilo namenjeno, bolj previdne.Premier je že sredi februarja namignil, da v prihodnosti ne izključuje združevanja ali sodelovanja s SMC in SAB. Prvo priložnost povezovanja strank LMŠ, SMC in SAB za potrebe evropskih volitev je zamudil, saj so se v njegovi listi odločili za samostojno pot. Preostali stranki se tudi nista uspeli odgovoriti ne druga z drugo ne z Desusom, ki se je letos tudi pridružil skupini Alde.Danes je Šarec možnost povezovanja spremenil v »nujnost«, do njega pa bi po njegovih besedah morali priti še pred prihodnjimi državnozborskimi volitvami, ki bodo – če ne bo predčasnih – čez tri leta.Nekdanji politiki LDSinto namero podpirajo, saj gre med drugim za blaženje povolilnih napetosti med strankami in stabiliziranje liberalne politične opcije. Ideji je naklonjen tudi politični analitik in partner v družbi Valicon, saj se stranki LMŠ z vztrajanjem na samostojni poti lahko kaj hitro zgodi usoda Pozitivne Slovenije, Državljanske liste ali nekaj podobnega, kot se danes dogaja SMC.Več v jutrišnji tiskani in spletni izdaji Dela!