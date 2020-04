Drugačna velika noč

Kristjani danes obeležujejo svoj največji praznik - veliko noč, spomin na Jezusovo vstajenje od mrtvih. Ker zaradi epidemije ne bo množičnega praznovanja po cerkvah, škofje vabijo k velikonočnemu zajtrku ob 8. uri na domovih in k spremljanju dopoldanskih maš na daljavo. Papežpa bo opoldne v Vatikanu podelil blagoslov mestu in svetu.Običajno na veliko noč zjutraj potekajo vstajenjske maše s procesijami. Teh zaradi epidemije koronavirusa letos ni bilo, bodo pa zvonovi zjutraj vernike pozvali, da se zberejo pri velikonočnem zajtrku in se tako povežejo na daljavo.Velikonočne maše bodo škofje v svojih stolnicah brez navzočnosti vernikov darovali ob 10. uri, prav tako tudi duhovniki v cerkvah. Škofje vernike vabijo k spremljanju prenosa velikonočne maše iz mariborske stolnice, ki jo bo ob 10. uri na drugem programu prenašala TV Slovenija. Maše pa bodo na praznično nedeljo prenašali tudi mnogi duhovniki po posameznih župnijah. Poslušati jih je možno prek lokalnih radijskih postaj, nekateri župniki pa maše prenašajo prek speta in družbenih omrežij.Ob 11.25 bo na prvem programu TV Slovenija sledil tedenski nagovor ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta.Papež Frančišek, ki bo velikonočno mašo daroval v katedrali sv. Petra v Vatikanu, pa bo ob 12. uri iz iste cerkve podelil tradicionalni blagoslov Urbi et Orbi (mestu in svetu). Tega običajno podeli s trga pred baziliko, kjer pa letos zaradi epidemije koronavirusa ne bo vernikov.Velikonočne maše bodo dopoldne potekale tudi v zaprtih evangeličanskih cerkvah. Pravoslavni verniki pa bodo veliko noč obeležili čez en teden.