Drugi dan predčasnega glasovanja je volilo 1,7 odstotka vseh upravičencev

Predčasno glasovanje na volitvah v državni zbor se je začelo v torek, 17. marca, in bo trajalo še danes, 19. marca, do sedme ure zvečer. Drugi dan se je predčasnega glasovanja udeležilo 0,3 odstotka vseh volilnih upravičencev več kot prvi dan, in sicer 29.652 volivk in volivcev ali 1,7 odstotka od skupaj 1.695.196 vseh volilnih upravičencev, so sporočili iz Državne volilne komisije.

Na prvi dan se je predčasnega glasovanja udeležilo 24.559 volivk in volivcev oziroma 1,4 odstotka vseh volilnih upravičencev. Skupno je prvi in drugi dan predčasnega glasovanja svoj glas oddalo 54.211 oz. 3,2 odstotka volilnih upravičencev.

Na volitvah v državni zbor 2022 se je drugi dan predčasnega glasovanja udeležilo 48.455 volivk in volivcev oziroma 2,86 odstotka vseh volilnih upravičencev. Prvi in drugi dan skupaj pa 84.209 volivk in volivcev oziroma pet odstotkov.