Drugi januar v Sloveniji: dela prost dan, ki deli politiko

Prihod novega leta v Sloveniji zaznamujemo tudi danes. Drugi januar je državni praznik in dela prost dan, kar nas uvršča med redke evropske države s podaljšanim novoletnim oddihom. V večini Evrope je današnji dan deloven, bodo pa zaposleni tam praviloma prosti 6. januarja, na praznik svetih treh kraljev. Lani je bilo pri nas zaradi praznikov deset dela prostih dni, letos jih bo sedem.

Drugi dan novega leta je bil ukinjen z varčevalnim zakonom iz leta 2012, ko je takratna druga vlada pod vodstvom Janez Janša ukrep utemeljevala z nujnostjo spodbujanja gospodarske rasti. Na seznam praznikov in dela prostih dni se je 2. januar vrnil leta 2017.

Vprašanje ukinitve se je znova odprlo leta 2021

Vprašanje njegove ukinitve se je znova odprlo leta 2021, v času tretje Janševe vlade. Takratni minister za notranje zadeve Aleš Hojs je na družbenem omrežju Twitter zapisal, da bi bilo smiselneje za praznik razglasiti 6. januar, kot je to urejeno v nekaterih drugih državah, med njimi na Hrvaškem, v Avstriji in Italiji. A tudi 2. januar ni slovenska posebnost. Kot praznik ga poznajo še v Srbiji, Črni gori, Bosni in Hercegovini, Romuniji ter na Škotskem.

Pobudniki novele zakona o praznikih in dela prostih dnevih, ki jo je Državni zbor Republike Slovenije sprejel decembra 2016, so ob tem poudarjali pomen vračanja tradicije dvodnevnega novoletnega praznovanja. Gre za navado, ki je bila v Sloveniji uveljavljena vse od leta 1955 in so je ljudje vajeni.

Današnji praznik obenem še podaljšuje praznični konec tedna. V letu 2026 bodo prazniki skupaj prinesli pet podaljšanih vikendov. Od skupno 15 dela prostih dni jih bo osem padlo na konec tedna – štirje na soboto in štirje na nedeljo.