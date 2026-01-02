  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Drugi januar v Sloveniji: dela prost dan, ki deli politiko

    Drugi dan novega leta je bil ukinjen z varčevalnim zakonom iz leta 2012, na seznam praznikov in dela prostih dni se je 2. januar vrnil leta 2017.
    Današnji praznik obenem še podaljšuje praznični konec tedna. FOTO: Peter Zalokar
    Galerija
    Današnji praznik obenem še podaljšuje praznični konec tedna. FOTO: Peter Zalokar
    R. I., STA
    2. 1. 2026 | 06:10
    2. 1. 2026 | 06:20
    2:30
    A+A-

    Prihod novega leta v Sloveniji zaznamujemo tudi danes. Drugi januar je državni praznik in dela prost dan, kar nas uvršča med redke evropske države s podaljšanim novoletnim oddihom. V večini Evrope je današnji dan deloven, bodo pa zaposleni tam praviloma prosti 6. januarja, na praznik svetih treh kraljev. Lani je bilo pri nas zaradi praznikov deset dela prostih dni, letos jih bo sedem.

    image_alt
    Prazniki v letu 2026 – koliko jih bo padlo na vikend?

    Drugi dan novega leta je bil ukinjen z varčevalnim zakonom iz leta 2012, ko je takratna druga vlada pod vodstvom Janez Janša ukrep utemeljevala z nujnostjo spodbujanja gospodarske rasti. Na seznam praznikov in dela prostih dni se je 2. januar vrnil leta 2017.

    Vprašanje ukinitve se je znova odprlo leta 2021

    Vprašanje njegove ukinitve se je znova odprlo leta 2021, v času tretje Janševe vlade. Takratni minister za notranje zadeve Aleš Hojs je na družbenem omrežju Twitter zapisal, da bi bilo smiselneje za praznik razglasiti 6. januar, kot je to urejeno v nekaterih drugih državah, med njimi na Hrvaškem, v Avstriji in Italiji. A tudi 2. januar ni slovenska posebnost. Kot praznik ga poznajo še v Srbiji, Črni gori, Bosni in Hercegovini, Romuniji ter na Škotskem.

    Pobudniki novele zakona o praznikih in dela prostih dnevih, ki jo je Državni zbor Republike Slovenije sprejel decembra 2016, so ob tem poudarjali pomen vračanja tradicije dvodnevnega novoletnega praznovanja. Gre za navado, ki je bila v Sloveniji uveljavljena vse od leta 1955 in so je ljudje vajeni.

    Današnji praznik obenem še podaljšuje praznični konec tedna. V letu 2026 bodo prazniki skupaj prinesli pet podaljšanih vikendov. Od skupno 15 dela prostih dni jih bo osem padlo na konec tedna – štirje na soboto in štirje na nedeljo.

    Novice  |  Svet
    Požar

    V požaru v lokalu v Švici umrlo 40 oseb, 115 poškodovanih

    Zagorel naj bi lesen strop. Nekatere priče so navajale, da je bilo iz lokala mogoče le po ozkih stopnicah. Številni poškodovani so huje opečeni.
    1. 1. 2026 | 07:46
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Zajc ima rešitev za Ga-Pa, Hannawald oster: V tem primeru – nasvidenje!

    Uvodno tekmo 74. novoletne turneje v smučarskih skokih sta zaznamovala dva Slovenca: Domen Prevc s prepričljivo zmago in Timi Zajc z diskvalifikacijo.
    Miha Šimnovec 30. 12. 2025 | 20:25
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc poletel do nove zmage, diskvalifikacija in rdeči karton za Zajca

    Slovenski skakalni šampion je bil najboljši tudi na tekmi za svetovni pokal v Garmisch-Partenkirchnu. Do točk tudi Anže Lanišek.
    Miha Šimnovec 1. 1. 2026 | 13:56
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Astrologija

    Veliki letni horoskop: Leto rasti in novih začetkov

    Leto 2026 bo leto intenzivnih sprememb, rasti, sprejemanja odgovornosti in učenja iz napak.
    Delo 1. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    praznikidržavni prazniknovo leto2. januar

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Televizija v letu 2025: Na lovu, na vislicah in med spomini

    Največja novost med oddajami je bil kviz na Pop TV, a tudi na TVS so pripravili novo oddajo za ugankarje. Kdo pa je letos praznoval?
    2. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Intervju

    Čeferin: Na tak način ne moremo razviti vrhunskega športa

    V delu obsežnega intervjuja za Sobotno prilogo Dela je predsednik Uefe Aleksander Čeferin odprl tudi področje vlaganja v šport in povezanih davčnih izzivov.
    Jernej Suhadolnik 2. 1. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Igre na srečo

    Novoletni loto: kam so šla stanovanja v Ljubljani, Kopru in Mariboru

    Sreča se je nasmehnila 15.515 dobitnikom, med njimi trem najbogatejšim, ki bodo novo leto začeli z novim stanovanjem – v Ljubljani, Kopru in Mariboru.
    2. 1. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prazniki

    Drugi januar v Sloveniji: dela prost dan, ki deli politiko

    Drugi dan novega leta je bil ukinjen z varčevalnim zakonom iz leta 2012, na seznam praznikov in dela prostih dni se je 2. januar vrnil leta 2017.
    2. 1. 2026 | 06:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Najbolj odmevne zgodbe leta

    Dončićeve solze in »solze sreče« ob izplačani obvezni božičnici

    Leto 2024 so zaznamovali med drugimi napoved božičnice, prestop Luke Dončića, obletnica konca druge svetovne vojne in priprava na parlamentarne volitve.
    2. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več

