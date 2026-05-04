Drugi krog iskanja mandatarja, Janša išče »opremo za gašenje požara«

Državni zbor se bo jutri na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja. Dan pozneje se bo začel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem je pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše, ki si po spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje nove koalicije.

Predsednica republike, ki je v prvem krogu po parlamentarnih volitvah edina predlagateljica kandidata za predsednika vlade, je namreč pred približno tednom dni sporočila, da v tem krogu kandidata ne bo predlagala, saj da se večinska podpora v pogovorih, ki jih je vodila s poslanskimi skupinami, ne izkazuje nikomur, kandidata za vodenje manjšinske vlade pa ne želi predlagati.

Dan pozneje, ko se bodo poslanci seznanili z njeno odločitvijo, bo skladno z ustavo in poslovnikom državnega zbora začel teči 14-dnevni rok za drugi krog, v katerem kandidata za predsednika vlade poleg predsednika republike lahko predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj deset poslancev. Najverjetnejši kandidat za mandatarja Janša je že pred obvestilom predsednice države napovedal korake na poti k oblikovanju nove koalicije.

Po potrditvi spremembe zakona o vladi, ki so jo poslanci sprejeli pred prazniki, je SDS poslala izhodišča za koalicijsko pogodbo strankam, katerih poslanci so glasovali za, in sicer trojčku NSi, SLS in Fokus, Demokratom ter Resnici. Predsednik SDS je v pogovoru za Planet TV povedal, da izziva sestavljanja vlade še niso sprejeli in da se bodo v to spustili, če bodo »ugotovili, da imajo ustrezno opremo za gašenje požara«, ter napovedal, da šibke vlade ne bodo sestavljali, kot možnost je izpostavil tudi partnerstvo za razvoj, kot ga je SDS pred leti že sklenila z opozicijo.

Imena možnih ministrskih kandidatov

V javnosti so že zakrožila nekatera imena ministrskih kandidatov. Predsednik NSi Jernej Vrtovec naj bi zasedel mesto ministra za infrastrukturo in energetiko, vodja njihove poslanske skupine Janez Cigler Kralj bi postal minister za demografijo, družino in socialne zadeve ali minister za izobraževanje, znanost in mladino. Za vodenje obrambnega ministrstva se kot možni kandidati omenjajo evropski poslanec Matej Tonin, nekdanji šef Darsa Valentin Hajdinjak ali poslanec Janez Žakelj. Predsednica SLS Tina Bregant bi lahko prevzela funkcijo ministrice brez resorja, pristojne za Slovence v zamejstvu in po svetu, Monika Kirbiš Rojs iz Fokusa pa področje regionalnega razvoja in lokalne samouprave.

Predsedniku Demokratov Anžetu Logarju naj bi se nasmihal položaj ministra za gospodarstvo, delo in šport. Kot njihovega kandidata za vodenje zdravstvenega resorja se omenja sedanjega vodjo poslanske skupine Tadeja Ostrca. Po nekaterih informacijah bi Demokratom lahko pripadlo mesto ministra za kulturo, za katero se omenja nekdanji direktor Javne agencije za knjigo Aleš Novak, ali mesto pravosodnega ministra, za katero bi lahko kandidiral nekdanji minister Senko Pličanič.

Iz kvote SDS naj bi finančno ministrstvo spet prevzel Andrej Šircelj, prav tako naj bi ministrski stolček ponovno zasedel Zvone Černač, tokrat v resorju lokalne samouprave, kohezije in regionalnega razvoja ali resorju okolja in prostora. Vodenje zunanjega ministrstva naj bi se obetalo diplomatu Tonetu Kajzerju. Med kandidati za notranjega ministra se omenja nekdanji minister Aleš Hojs, ki pa bi po nekaterih informacijah lahko ostal tudi na poslanski funkciji.

V strankah in tudi Janša vztrajajo, da gre pri navajanju imen za špekulacije in da bodo najprej poskusili uskladiti vsebinske podlage za delovanje prihodnje vlade.