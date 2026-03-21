Drugi obraz cene kvadratnega metra novega stanovanja

Nakup stanovanja ni bil nikdar lahek – Kalkulacije pa pokažejo, da so današnje cene nerazumno visoke.

Sem Mitja Gustinčič. Moj osnovni poklic je bil gradbeni tehnik s strokovnim izpitom. To mi je omogočalo, da sem od leta 1979 do 1989 delal v slovenski gradbeni operativi – sprva kot obračunski tehnik, kasneje kot vodja gradbišča. To pomeni, da sem imel zelo dober vpogled v stanovanjsko gradnjo v Ljubljani in tudi izkušnje iz prve roke. V eni ali drugi vlogi sem bil vpleten v gradnjo stanovanj v Štepanjskem naselju, naselju Ruski car BS7, v Dravljah, posredno tudi BS3 za Bežigradom; gradnjo stanovanjske soseske Fužine sem le spremljal, ker jo je postavljalo konkurenčno podjetje in se je gradnja stanovanjskih sosesk že opazno ustavljala. Nalijmo si čistega vina. Stanovanja ni bilo nikoli lahko kupiti. Človek je moral biti življenjsko ravno dovolj v stiski. Moral je imeti delo in redno ...